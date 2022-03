Un progetto per rieducare gli uomini violenti

Iniziare gli uomini a un percorso di riabilitazione, per migliorare la gestione delle emozioni e il contenimento dei comportamenti violenti. È questo l'obiettivo dell'accordo firmato questa mattina dal questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, e dalla presidente della cooperativa sociale Iside di Mestre, Giorgia Fontanella, alla presenza del dirigente della divisione anticrimine della questura, Giampaolo Palmieri.

Il protocollo, denominato "Zeus", prende spunto dal progetto europeo "Enable", ed è un modello d’azione che affianca l'ammonimento del questore destinato ai responsabili di violenza domestica o stalking, che sono invitati a presentarsi presso il centro Gru (Gruppo responsabilità uomini) per accedere a un percorso di auto-responsabilizzazione. L'adesione al progetto, rivolto anche ai minori che abbiano ricevuto il "cartellino giallo" per cyberbullismo, è su base volontaria, per quanto ci sia un progetto di legge per renderlo obbligatorio.

«Stiamo cercando di mettere insieme una rete per affrontare il problema sotto vari aspetti. - ha commentato Masciopinto - Oggi, con la firma del protocollo, abbiamo segnato un importante passo in avanti, perché ci consentirà di instradare gli uomini all'emancipazione dalla violenza. È necessario che ci sia una presa di coscienza culturale - ha concluso - che ci porti fuori dal guado nel quale siamo finiti».

Obiettivo del progetto è quello di lavorare con gli uomini. «Il protocollo Zeus - ha spiegato Genny Giordano, responsabile di Gru - vuole fare qualcosa di diverso dal solito: evitare i reati conclamati, entrando nell'area di grigio in cui può accadere un agìto, delle volte anche pericoloso e gravemente nefasto. La finestra che apriamo in quest'area di grigio è l'occasione per proteggere di più e sperimentare».

In Italia, nel 2021, ci sono stati 295 omicidi, 118 dei quali hanno avuto come vittime donne, 70 delle quali uccise per mano del partner o dell'ex partner. «La direzione centrale anticrimine ha avviato questa intesa - ha spiegato Palmieri - che non riguarda solo strumenti di repressione, ma anche il seguire gli uomini autori di violenza. Il protocollo tende ad individuare una linea di intervento comune con associazioni e enti che si occupano anche di uomini maltrattanti. Non si interviene solo per la tutela della donna, - ha concluso - ma anche nei confronti degli uomini, per evitare eventuali recidive».