Acqua alta da record per il periodo: toccati 104 centimetri in mare aperto

La marea, la scorsa notte, ha toccato quota 104 centimetri. Un valore eccezionale vista la stagione, record a pari merito con quello registrato il 28 agosto 1995.

I numeri

Un anno fa esatto il livello si era fermato a 98 centimetri. Ieri sera, come da previsione, la perturbazione che ha investito l'area lagunare ha fatto registrare valori importanti per la marea a Venezia: 94 centimetri a Punta Salute e 104 centimetri in mare alle dighe, dove il livello è rimasto attorno a 100 centimetri per più di un'ora.