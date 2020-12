Domani acqua alta a 135 centimetri, venerdì e sabato a 140. Il Mose potrebbe rimanere alzato 3 giorni

Il Mose ieri non è entrato in funzione e Venezia è finita sott'acqua. Il picco massimo si è fermato a 138 centimetri alle 15.30, a fronte di previsioni che indicavano in 125 la punta massima possibile (le paratoie si alzano solo con previsioni dai 130 in su). «Cause contingenti - come spiegato ieri dal sindaco Luigi Brugnaro - e il rinforzo del vento dalla Croazia non previsto» hanno messo in scacco la città e il suo sistema di barriere mobili. Si tratta di un'evenienza che ha portato a molte critiche e alla richiesta dello stesso primo cittadino di rivedere la cabina di regia e prevedere dei protocolli più rapidi per la gestione del sistema di dighe mobili.

Acqua alta a 135-140

Questa notte le paratoie si sono alzate a fronte di una previsione di 125-130 centimetri alle 9.30 di questa mattina (la punta massima si è poi fermata a 123), ora Venezia si appresta, stando a quanto previsto dal Centro maree del Comune, a tre giorni di acqua alta importante. Domani mattina alle 8 il picco dovrebbe essere di 135 centimetri, per venerdì e sabato, rispettivamente alle 7.55 e 8.35 della mattina, si prevedono delle punte massime di 140 centimetri.

Il provveditore Cinzia Zincone ha spiegato all'Ansa che in base alle stime del bollettino che prevede acqua alta per tutta la settimana le paratoie del Mose potrebbero restare alzate per tre giorni di fila. «Stiamo cercando di calibrare le aperture e le chiusure nel modo migliore. - ha spiegato, anticipando anche un tavolo per analizzare quanto successo ieri e apportare, laddove necessario, cambiamenti importanti alle procedure per l'attivazione del Mose.