Previsioni in rialzo: acqua alta a 130, si solleva il Mose?

Previsioni in rialzo. Le due perturbazioni in arrivo sull'Adriatico, da domani a domenica 6 dicembre potrebbero essere tra le cause dell'innalzamento dei livelli della marea a Venezia. Se ieri il Centro maree del Comune parlava di un picco massimo di 120 centimetri, con l'ultimo bollettino, relativo alle 11.30 di oggi, ha rivisto il dato a 130 centimetri probabili alle 10.45. Se le previsioni dovessero confermarsi anche in serata, domani mattina potrebbero innalzarsi le barriere del Mose.

Sarannno attesi forti venti di bora: per la città di Chioggia si prevedono 15/20 centimetri in più. Nel fine settimana ci si aspetta l'arrivo di una seconda, ulteriore, perturbazione, con la marea che potrà raggiungere valori elevati anche nelle giornate di sabato e domenica.

Il bollettino del Centro maree