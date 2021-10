Acqua alta il primo novembre, confermate le previsioni

Acqua alta. Le previsioni confermano per le 20.45 di lunedì primo novembre una marea tra i 125 e i 135 centimetri con probabile attivazione del sistema Mose. In previsione dell'acqua alta legata alle perturbazioni meteo che si avranno tra il primo e il 3 novembre, si è riunito anche sabato il tavolo tecnico per le previsioni della marea, composto dal centro del Comune, Ispra e Cnr-Ismar.

L’aggiornamento delle previsioni meteorologiche confermano il passaggio sul Mediterraneo di una struttura depressionaria di grande scala, con conseguenti intensi e persistenti venti di scirocco sull'Adriatico che, associati ai massimi di marea astronomica di sizigia, tenderanno a produrre altrettanti eventi mareali intensi. I modelli portano alla indicazione dei possibili seguenti livelli di marea: lunedì 1 novembre: 85-95 centimetri alle 8.30 e 125-135 centimetri alle 20.45. Queste quote, nonostante le previsioni meteo siano sostanzialmente stabili, presentano ancora un'incertezza dovuta alla fase tra contributo meteo e picco di marea astronomica. Il tavolo tecnico emetterà ulteriori aggiornamenti, tra cui uno oggi, domenica 31 ottobre.