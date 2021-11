Domani torna l'acqua alta al mattino

Tornano 100 centimetri di acqua alta a Venezia domani mattina, sabato 27 novembre, alle 5.45 : il 5 per cento della superficie della città finirà sott'acqua, e non sembra prevista per adesso l'entrata in funzione del Mose.

Il livello della marea, riporta il messaggio sul canale Telegram del centro maree, raggiungerà i 90 centimetri intorno alle 3.30 e scenderà, dopo la massima, verso le 8. Durante questo periodo piazza San Marco sarà interessata dall'acqua nelle zone più basse dell'area. Domenica 28 novembre sono previsti 105 centimetri alle 6.30 e lunedì 100 alle 7.10.

Durante l'ultima alta marea, dal primo al 4 novembre e oltre, con valori intorno ai 140 centimetri le paratoie hanno difeso la città. Il sistema è stato attivato anche con punte inferiori (fino a 106 centimentri), ed è rimasto in funzione quasi continuativamente, in alcuni casi con una sollevazione non completa delle barriere.