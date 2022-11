Acqua alta, basilica protetta dalle barriere. Il ministro Salvini a Venezia

Sabato mattina a Venezia è stata registrata, tra le 8 e le 8.30, un'alta marea di 95 centimetri, quanto basta per allagare con pochi centimetri d'acqua piazza San Marco. La Basilica è rimasta nuovamente all'asciutto grazie alle nuove barriere di cristallo installate lungo il perimetro, che impediscono all'acqua di penetrare nell'area della chiesa.

La prossima settimana i livelli di marea potrebbero essere ben più elevati: da martedì 22 novembre a sabato 26, secondo il centro previsioni comunale, si presenteranno condizioni meteorologiche favorevoli a maree molto sostenute, con forti venti di scirocco e possibili picchi oltre i 140 centimetri. È atteso, quindi, l'azionamento del sistema Mose. La popolazioe è comunque invitata a seguire gli aggiornamenti.

In queste ore il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, è a Venezia proprio per visitare le opere di difesa della laguna. In piazza San Marco, Salvini inaugurerà ufficialmente le barriere a protezione della Basilica, già in funzione da alcune settimane. Successivamente si recherà sull'isola al centro della Bocca di porto del Lido, dove si trova la sala comando del Mose.