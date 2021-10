Acqua alta a San Marco e nei cantieri a protezione della Basilica

Si è registrata oggi, 7 ottobre, la seconda acqua alta della stagione a Venezia, anche se di entità modesta. La marea ha raggiunto il livello massimo tra le 11 e le 12, segnando un picco di 95 centimetri: non è una quota particolarmente elevata ma è stata sufficiente per sommergere parte di piazza San Marco, bagnando il nartece della Basilica e quindi anche i cantieri che stanno realizzando proprio le opere a protezione della chiesa. I lavori, avviati nelle scorse settimane, potrebbero essere rallentati proprio dalle acque alte che in questa stagione si verificano con maggiore frequenza.