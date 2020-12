Venezia finisce di nuovo sott'acqua, Brugnaro: «Per il Mose servono protocolli più rapidi»

Il picco massimo si è raggiunto alle 16.25 con 138 centimetri a Punta della Salute. Otto dicembre 2020: Venezia finisce di nuovo sott'acqua. Una nuova acqua alta che mette ancora più in ginocchio le attività del centro storico, che già hanno dovuto fare i conti con l'«acqua granda» dell'anno scorso e con le conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso. Il Mose, a differenza dei giorni precedenti, non è stato attivato.

Attività commerciali in ginocchio

Le previsioni, infatti, inizialmente avevano lasciato intendere che la marea avrebbe raggiunto i 120 centimetri ma le condizioni meteo sono peggiorate nelle ultime ore. «Siamo molto sconcertati. La chiusura del Mose nei giorni scorsi aveva dato un minimo di certezze a chi ha attività in centro storico, ma oggi è stata una doccia fredda - dice Cristina Giussani, presidente Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo -. Sappiamo bene che le chiusure sono ancora in fase sperimentale e che la chiusura è prevista con una marea di 130 centimetri sullo zero marea, ma allora ci si domanda se davvero nel 2020, e dopo quello che è successo lo scorso anno, sia possibile sbagliare la previsione di 20 centimetri abbondanti». Lo stesso si chiede Alex Bazzaro, consigliere comunale e deputato (Lega Nord): «Oggi a Venezia non è stato alzato il Mose nonostante i 138 cm di alta marea. Motivazione: nessun ok da Roma tramite la nuova Autorità per la Laguna creata ad agosto e che nessuno di noi voleva - dice -. Il nostro diniego non mai stato è un semplice capriccio ma una previsione».

Il sindaco: «Necessari protocolli più rapidi»

«C’è stato un aumento della marea a causa di fattori contingenti. Il vento dalla Croazia è cresciuto molto, non era previsto - commenta il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro -. Per attivare il Mose ci vuole più tempo. Probabilmente va rivista la cabina di regia, dobbiamo essere più reattivi se le previsioni peggiorano e servono protocolli più rapidi. Siamo tutti operativi e seguiamo l'evolversi della situazione. Stiamo lavorando per attivare il Mose stanotte in previsione del picco di domani». Secondo le previsioni per le prossime ore, a causa dell'insistenza del vento la marea defluirà molto lentamente. Il prossimo massimo, tra i 125 e i 130 centimetri, è previsto per le 7 di mercoledì 9 dicembre.

Per il sottosegretario all'Economia e consigliere comunale di Venezia, Pier Paolo Baretta, «è sbagliato decidere di alzare il Mose a quota 130 centimetri -. Bisogna scendere sotto questa soglia, occuparsi dei marginamenti e della gestione portuale con soluzioni alternative (gronda o aperture parziali), ma individuare anche soluzioni che permettano di azionarlo in tempi più stretti quando le condizioni peggiorino improvvisamente».