Nuovo blitz degli attivisti: si calano dal Ponte e colorano di verde l'acqua in Canal Grande

Nuovo blitz a Venezia dagli attivisti del clima, questa volta per opera del gruppo "Extinction Rebellinon", che hanno fatto finire in Canal Grande della fluoresceina - una sostanza innocua -, colorando le acque di verde. Negli stessi istanti alcuni di loro si sono calati con corde e imbragatura dal ponte di Rialto esponendo uno striscione con la scritta «Cop28: mentre il Governo parla noi appesi a un filo».

Due giorni fa erano stati i giovani di Ultima Generazione a prendere di mira la Basilica di San Marco con un lancio di fango liquido misto a bevanda al cioccolato.

«Abbiamo dovuto interrompere il pubblico servizio per precauzione - ha detto in merito all'azione di oggi il sindaco lagunare, Luigi Brugnaro -, visto le loro acrobazie e le loro bravate; stavolta li denunciamo anche per "interruzione di pubblico servizio" e speriamo tanto che in galera ci finiscano proprio».