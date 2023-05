Acqua verde, ancora nessun responsabile. Prefetto: «Venezia non può essere deturpata»

I tecnici dell'agenzia Arpav effettuano nuove analisi, dopo quelle di ieri pomeriggio, sui campioni prelevati nelle acque del Canal Grande, dove domenica mattina, in prossimità del Ponte di Rialto, è comparsa una vasta chiazza verde. I primi esami hanno escluso la presenza di sostanze pericolose, e individuato nella fluorescina in polvere, composto organico utilizzato per individuare il regolare funzionamento di una rete fognaria, il probabile responsabile della colorazione fluorescente. La conferma è arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì 29 maggio: dopo «ulteriori prove analitiche chimiche e biologiche - comunica Arpav - l’analisi in cromatografia liquida (Hplc) con rivelatore spettrofluorimetrico ha confermato la presenza di fluoresceina nei campioni», mentre «gli esiti delle analisi ecotossicologiche non hanno mostrato presenza di tossicità nei campioni analizzati».

Nel frattempo, il responsabile non è ancora stato individuato. Non si esclude che la colpa possa essere di un operaio che abbia utilizzato delle dosi esagerate della sostanza per risalire a una possibile perdita. Dopo la riunione a Ca' Corner di ieri, il prefetto, Michele Di Bari, anche questa mattina ha riunito il tavolo tecnico composto da polizia locale, vigili del fuoco, Arpav, polizia di Stato, Arma dei carabinieri e guardia di finanza, durante il quale è emersa la necessità di fare uno sforzo maggiore per proteggere la città.

«Oggi c'è bisogno di uno sforzo maggiore, attraverso la messa a fattor comune di tutte energie che abbiamo, perché la città non può essere deturpata - ha detto Di Bari -. Venezia è sotto gli occhi di tutti, ha una bellezza unica ed è un palcoscenico a cui ognuno guarda con attenzione, e per questo ognuno di noi, per quel pezzo di responsabilità che ha, deve assolutamente salvaguardarla». L'episodio di ieri, ha concluso il prefetto, «è fortemente deprecabile, negativo, cui ognuno deve far fronte perché non abbiano più ad accadere determinati fenomeni».