L'acqua del Canal Grande verde forse a causa di un tracciante

Sarebbe un tracciante, una soluzione per rilevare perdite d'acqua, la sostanza che nella mattinata di domenica ha colorato di un verde fluorescente il Canal Grande, in prossimità del Ponte di Rialto. È quanto emerso nel corso del coordinamento interforze voluto dal prefetto di Venezia, Michele Di Bari, al quale hanno partecipato polizia locale, vigili del fuoco, tecnici Arpav, polizia di Stato, Arma dei carabinieri e guardia di finanza.

Azione non rivendicata

L'azione, al momento, non è ancora stata rivendicata, e in base agli accertamenti condotti dal 115 non sono emerse delle situazioni di pericolo per la salute della popolazione. Sono attualmente in corso, con l'apporto di tutte le componenti della riunione tecnica, gli accertamenti necessari per chiarire natura e cause dell'evento.

Nel frattempo, il capo di Ca' Corner, d'intesa con il questore, Maurizio Masciopinto, ha disposto un'intensificazione della vigilanza in ambito lagunare, per monitorare eventuali criticità e prevenire episodi analoghi. La prefettura ha comunicato che in relazione all'evoluzione della situazione, nella giornata di lunedì il prefetto terrà una nuova riunione.