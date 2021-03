Spazi commerciali e hotellerie: all'inglese Blantyre Capital 16 mila metri quadri al Tronchetto

A ottobre del 2018 il Consiglio comunale di Venezia ha dato il via libera a un accordo pubblico-privato per adeguare gli spazi del centro logistico di interscambio merci del Tronchetto, in cambio di un aumento di cubatura (circa 13 mila metri quadri), da destinare a strutture commerciali e ricettive per riqualificare l'area e non gravare sul bilancio comunale. Il progetto complessivo di riordino è continuato.

Un altro step si è concluso a fine novembre 2020, quando la società italiana Investire Sgr, parte del gruppo Banca Finnat, ha istituito un fondo immobiliare interamente sottoscritto da una società-veicolo di proprietà dell'inglese Blantyre Capital Limited, che ha acquisito un complesso immobiliare al Tronchetto per rilanciarlo. Si tratta di 16.000 metri quadri, 5 dei 6 blocchi che il gruppo Guaraldo nel 2010 stava terminando per un totale di 23 mila metri quadri, in gran parte sfitti e destinati ora a uso commerciale e ricettivo. In vendita sono andati quindi i cinque corpi denominati C1, H1, H2, H3, H4, vicini agli uffici dove sta Actv. Blantyre Capital è una società d'investimento con sede a Londra la cui strategia prevede partnership con aziende nel rilancio in situazioni di stress finanziario temporaneo.

Il 30 dicembre scorso è stata perfezionata l’acquisizione. «Siamo entusiasti di essere coinvolti nella riqualificazione del Tronchetto, un luogo strategico per la città di Venezia e la sua economia, e della nostra partnership con Investire», ha detto Johann Scheid, rappresentante di Blantyre. «Orgogliosi di annunciare il completamento di questa operazione in collaborazione con Blantyre. È il consolidamento della nostra posizione come partner di riferimento per investimenti nel settore immobiliare», ha dichiarato Chiara Caruso, manager di Investire Sgr.