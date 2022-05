Jesolo, giovane cade durante le prove di uno spettacolo acrobatico

Un ragazzo di 26 anni si è infortunato attorno alle 17.30 di oggi, 24 maggio, durante le prove di un'esibizione acrobatica all'interno del parco acquatico Caribe Bay di Jesolo. Il giovane, che è dipendente di un'agenzia esterna specializzata in spettacoli da circo, stava eseguendo un esercizio con un'altalena che prevede un balzo di alcuni metri nel vuoto: il salto, però, per motivi non ancora chiariti, non è andato a buon fine e l'acrobata è atterrato al suolo anziché sul tappeto.

I colleghi che erano con lui sono subito andati in suo soccorso e nel frattempo hanno chiamato il 118, che ha inviato l'elicottero sul posto. Caricato a bordo, è stato portato all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Sembra, comunque, che sia rimasto lucido e cosciente, e non è in pericolo di vita. Il giovane, di nazionalità colombiana, è ora sotto osservazione: andranno valutati i traumi al capo ed eventuali danni alla spina dorsale.

Il 26enne, da quanto emerso, è un professionista che lavora regolarmente per questa agenzia veronese che fornisce servizi nei circhi e nei parchi a tema. Il Caribe Bay è chiuso al pubblico in attesa dell'apertura, che sarà sabato 28 maggio. Nella programmazione estiva, tra gli altri, sono previsti anche spettacoli di questo genere.