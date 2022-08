Actv, campagna abbonamenti e nuova area web per gli utenti

Actv lancia la campagna abbonamenti 2022-2023 per il trasporto pubblico locale. L'iniziativa promozionale prende il via il 20 agosto con tre grafiche che presentano altrettanti messaggi: pratico, economico ed ecologico. «Pratico - comunica l'azienda - perché permette di usare più mezzi con lo stesso titolo di viaggio ed evita le attese agli sportelli; economico, perché fa risparmiare tempo e denaro; ecologico perché scegliendo il trasporto pubblico si riduce il numero dei veicoli in circolazione e, di conseguenza, l’inquinamento». La campagna sarà pubblicizzata con le locandine a bordo dei mezzi, agli approdi e alle fermate, oltre che tramite manifesti affissi in città.

Gli abbonamenti Actv

L’abbonamento annuale è disponibile in due tipologie: studente (tra i 6 e i 25 anni compiuti, nei servizi urbani del Comune di Venezia, e tra i 4 e i 25 anni compiuti negli altri servizi), valido dall’1 settembre 2022 al 31 agosto 2023; e ordinario, acquistabile in qualsiasi momento dell’anno e valido 12 mesi. L'abbonamento annuale è vantaggioso rispetto al mensile: si viaggia 12 mesi al costo di 9 (studenti) o 10 (ordinari) mensilità, risparmiando fino a 250 euro all’anno (nelle tratte extraurbane). Inoltre può essere pagato in 4 rate senza interessi e prevede la possibilità di avere un duplicato in caso di smarrimento o furto. A a seconda della tratta scelta, permette di muoversi sulle reti urbane e su quelle extraurbane. Quello urbano include tutte le linee bus del comune di Venezia (Mestre, Marghera, Lido, Pellestrina, aeroporto), i tram, i vaporetti, i ferry-boat di linea 17 e 11, il people mover piazzale Roma - Tronchetto.

I prezzi restano invariati. «Non abbiamo messo mano alle tariffe per residenti e pendolari, che dunque restano confermate per il settimo anno consecutivo - spiega l’assessore alla Mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso - pur in un contesto di difficoltà economica per l’azienda, con una situazione di bilancio fortemente compromessa dalle conseguenze della pandemia».

Tutte le operazioni possono essere effettuate direttamente dalla app Avm Venezia, tramite la quale è possibile acquistare o rinnovare gli abbonamenti annuali, consultare gli orari del trasporto pubblico, pagare la sosta sulle strisce blu, acquistare l’abbonamento integrato con Trenitalia e altri titoli di viaggio. L’abbonamento può anche essere rinnovato o acquistato nei punti vendita Venezia Unica e in 500 concessionari sparsi in tutto il territorio della città metropolitana, oltre che nelle 70 biglietterie automatiche.

Nuova area riservata sul sito

Un'altra novità è la nuova area personale, attiva da oggi sul sito di Actv, dedicata agli utenti abituali. Si tratta di una piattaforma web che, in questa prima fase sperimentale, mette a disposizione quattro funzionalità: richiesta di emissione o rinnovo della tessera Venezia Unica; pre-attivazione della rateizzazione per l’acquisto di abbonamenti annuali; consultazione del contenuto della tessera Venezia Unica; emissione della documentazione per le detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi.