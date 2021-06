Avm Actv, rigettata dalle assemblee l'ipotesi di accordo. «Dialogo tra sordi»

«Le assemblee hanno bocciato l'ipotesi di accordo». La conferma degli esiti delle riunioni sindacali per decidere se accettare o meno la nuova proposta dell'azienda Avm Actv del 17 giugno scorso sugli accordi integrativi, è arrivata alla fine degli ultimi incontri con i lavoratori mercoledì sera, 23 giugno. «Una delegazione è stata ascoltata dalla direzione aziendale sia ieri, martedì, che oggi, e ha spiegato le ragioni del rifiuto - spiega Eugenio Tiozzo, Rsu del sindacato Fit Cisl - chiedendo il ritiro della disdetta come punto di partenza per superare l'incertezza rispetto a un ritorno alla normalità nel 2023. Ci auguriamo la direzione apra nuovamente il dialogo tra le parti venendo incontro alle richieste dei lavoratori».

«Me lo aspettavo, era nell'aria - commenta Alberto Cancian segretario della sigla Usb - Una proposta irricevibile. Ora si parla di referendum, di parlamentino di Rsu e sindacati. Nelle prossime ore decideremo unitarimente cosa fare. Il fatto à che i lavoratori non si fidano perché non è stata ritirata la disdetta degli accordi di secondo livello da Avm. C'è poca chiarezza su turni e riposi che rimangono sempre penalizzanti». Per Valter Novembrini segretario provinciale Filt Cgil, «quello con Avm è un dialogo tra sordi. L'accordo non tiene conto delle proposte dei lavoratori ed è una fotocopia di quanto già presentato dall'azienda. Giovedì scriveremo ad Avm che l'accordo è stato rigettato poi aspetteremo di capire se ci convocano. Intanto coinvolgeremo la città in assemblee e una manifestazione sul futuro dei servizi di trasporto pubblico della città».