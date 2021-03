Actv aumenta le corse dei mezzi pubblici: orari come in zona arancione

L'azienda di trasporto pubblico Actv, visto l'aumento del numero di passeggeri osservato nelle ultime settimane, ha deciso di incrementare le corse dei mezzi a partire da lunedì 29 marzo 2021. Le modifiche degli orari riguardano il servizio feriale del tram e degli autobus, sia urbano che extraurbano. In sostanza viene ripristinato in gran parte l’orario programmato in zona arancione.

Inoltre, nell’impossibilità di aggiornare le tabelle orarie esposte alle fermate, Actv invita l'utenza a prendere visione delle tabelle orarie pubblicate online sul sito www.actv.it e www.avmspa.it e consultabili anche tramite la app AVM Venezia official.

Di seguito, nel dettaglio, le variazioni del servizio urbano. In pdf le modifiche del servizio urbano di Chioggia e del servizio extraurbano.

Urbano Venezia

LINEA T1

da Favaro a Venezia dalle ore 06:03 alle 08:53 ai minuti 03-13-23-33-43-53, dalle ore 09:04 alle ore 18:49 ai minuti 04-19-34-49 e alle ore 19:19, 19:49, 20:19, 20:49, 21:19 e 21:49

da Favaro a Mestre dalle ore 06:00 alle ore 07:00 ai minuti 07-17-27-37-47-57 prosegue per Marghera

da Venezia a Favaro dalle ore 06:48 alle ore 09:48 ai minuti 08-18-28-38-48-58, dalle ore 10:04 alle ore 19:34 ai minuti 04-19-34-49 e dalle ore 20:04 alle 22:34 ai minuti 4-34

da Mestre A4 a Favaro alle ore 10:08, 10:28, 10:48, 19:45, 21:35 e 22:05

LINEA T2

da Mestre A2 dalle ore 06:25 alle ore 09:55 ai minuti 5-15-25-35-35-45-55, dalle ore 10:10 alle ore 19:10 ai minuti 10-30-50 e alle ore 19:40, 20:10, 20:40 e 21:10

da Marghera dalle ore 06:53 alle ore 10:23 ai minuti 3-13-23-33-43-53, dalle ore 10:40 alle ore 19:40 ai minuti 0-20-40 e alle ore 20:10, 20:40, 21:10 e 21:40

LINEA 2

da Venezia alle ore 05:30, 06:00 e 06:30, dalle ore 06:46 alle ore 18:58 ai minuti 10-22-34-46-58 e dalle ore 19:15 alle ore 22:45 ai minuti 15-45

da Don Sturzo alle ore 04:50, 05:20 e 05:35, dalle 05:48 alle ore 19:48 ai minuti 00-12-24-36-48 e dalle ore 20:05 alle ore 22:05 ai minuti 5-35

da Piave Puccini alle ore 08:00, 8:20, 8:40 e 9:10

LINEA 3

da Ospedale SFMR dalle ore 05:37 alle ore 21:27 ai minuti 7-37, ultima corsa limitata Carducci alle ore 22:30

da Villabona dalle ore 06:10 alle ore 19:10 ai minuti 10-40, ultima corsa alle ore 20:10

LINEA 4

da Venezia ad Altinia alle ore 05:15 e 05:50

da XXVII Ottobre a Altinia alle ore 06:35 e 06:55

da Altinia a Mestre per Garibaldi alle ore 03:45

da Altinia a Venezia alle ore 04:30, 5:00, 5:30 e 5:45

da Dese FS a Venezia alle ore 5:10

LINEA 4L

da Venezia dalle ore 06:14 alle ore 19:34 ai minuti 04-14-24-34-44-54 e dalle ore 19:49 alle ore 22:19 ai minuti 19-49

da Mestre Centro B1 dalle ore 06:16 alle ore 19:26 ai minuti 6-16-26-36-46-56 e dalle ore 19:56 alle 22:26 ai minuti 26-56

da Corso del Popolo Mestrina alle ore 07:03, 07:23, 07:43, 08:03, 08:23, 08:43, 09:03 e 09:23

LINEA 5

da Venezia alle ore 04:35, dalle ore 05:40 alle ore 07:10 ai minuti 10-40, alle ore 07:25, 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, dalle ore 8:42 alle ore 18:42 ai minuti 2-22-42 e dalle ore 19:12 alle ore 22:42 ai minuti 12-42

da Aeroporto alle ore 04:08, dalle ore 05:10 alle ore 06:40 ai minuti 10-40, alle ore 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 08:40, 08:55, dalle ore 09:12 alle 19:12 ai minuti 12-32-52 e dalle ore 19:42 alle 22:42 ai minuti 12-42

LINEA 6

da Venezia a Spinea dalle ore 05:50 alle ore 19:10 ai minuti 10-30-50 e alle ore 19:40, 20:10, 20:40

da Venezia a Robinie alle ore 21:10, 21:40 e 22:10

da Risorgimento a Venezia alle ore 04:03

da Spinea a Venezia dalle ore 05:00 alle ore 20:00 ai minuti 00-20-40

da Parmesan a Venezia alle ore 06:58, 07:58 e 08:18

LINEA 6L

da Venezia a Salamonio alle ore 06:00

da Venezia a Correnti dalle ore 06:20 alle ore 19:00 ai minuti 0-20-50 e alle ore 19:25, 19:55, 20:25, 20:55, 21:25

da Salamonio a Venezia alle ore 05:15, 05:35, 05:55, 06:15 e 06:35

da Correnti a Venezia dalle ore 07:02 alle ore 19:22 ai minuti 02-22-42 e alle ore 19:47, 20:17 e 20:47

LINEA 7

da Venezia a Spinea dalle ore 06:40 alle ore 19:20 ai minuti 00-20-40

da Spinea a Venezia dalle ore 05:45 alle ore 20:05 ai minuti 05-25-45

LINEA 7L

da Venezia alle ore 17:15, 17:45 e 18:45

da Brendole alle ore 07:23, 07:53 e 08:03

da Avanti alle ore 07:30 e 08:15

da Asseggiano alle ore 06:49

LINEA 9

da Tevere a San Liberale alle ore 05:13, 05:33, dalle ore 06:13 alle ore 20:13 ai minuti 13-43 e alle ore 21:13

da XXVII Ottobre a Altinia alle ore 21:51

da Marcon a XXVII Ottobre alle ore 05:20 e 05:50

da Marcon a Mestre FS alle ore 06:20

da San Liberale a Tevere dalle ore 06:30 alle ore 19:56 ai minuti 30-56

da San Liberale a Favaro alle ore 20:30, 20:56, 21:25 e 22:25

da San Liberale a XVII Ottobre dalle ore 05:10 alle ore 20:10 ai minuti 10, corse limitate a Favaro alle ore 21:25 e 22:25

da Altinia a XXVII Ottobre alle ore 21:16–22:16

LINEA 9H

da Ospedale a Villaggio Laguna alle ore 08:35, 11:30, 15:30, 16:30, 19:35 e 20:35

da villaggio Laguna a Ospedale alle ore 06:55, 08:15, 13:30, 14:30, 17:20 e 18:30

LINEA 10

da XXVII Ottobre D4 a Asseggiano alle ore 04:43

da Asseggiano a XXVII Ottobre alle ore 05:00

da Mestre FS a Asseggiano alle ore 22:40

circolare da Asseggiano dalle ore 06:10 alle ore 19:10 ai minuti 10-40, ultime corse alle ore 20:10 e 21:10

da Asseggiano a Mestre FS alle ore 22:10-23:10

LINEA 12L

da Venezia a XXVII Ottobre alle ore 05:25, 05:43, 05:58, 06:13, 06:28 e 6:43

da XXVII Ottobre a Venezia alle ore 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:55 e 07:20

LINEA 13

da Arduino a Porto di Cavergnago dalle ore 06:43 alle ore 21:13 ai minuti 13-43

da XXVII Ottobre a Porto di Cavergnago alle ore 21:55 e 22:55

da XXVII Ottobre a Pertini alle ore 22:25

da Porto di Cavergnago a Arduino alle ore 05:00, 05:30 e 06:00

da Porto di Cavergnago a Arduino dalle ore 6:48 alle 20:18 ai minuti 18-48

da Porto di Cavergnago a XXVII Ottobre alle ore 21:10, 21:40 e 22:10

da Pertini Chiesa a XXVII Ottobre alle ore 22:40

LINEA 15

da Mestre FS a Aeroporto dalle ore 06:32 alle ore 20:02 ai minuti 02-32

da Aeroporto a Mestre FS dalle ore 05:45 alle ore 20:15 ai minuti 15-45

LINEA 16

da XXVII Ottobre a Bottenigo alle ore 05:21

da Mestre Centro a Mestre FS alle ore 05:32 e 05:57

da Rizzardi a Fusina alle ore 08:00, 09:00, 13:45, 14:40, 16:00, 18:00, 19:00 e 20:00

da XXVII Ottobre a Arduino alle ore 22:25

da Bottenigo a XXVII Ottobre alle ore 5:45

da Fusina a Rizzardi alle ore 08:32, 09:32, 14:32, 15:32, 16:37, 18:32, 19:32, 20:32

da Arduino a XXVII Ottobre alle ore 22:50

LINEA 18

da Ca’ Sabbioni a Mestre FS dalle ore 05:10 alle ore 21:10 ai minuti 10-40

da Mestre FS a Ca’ Sabbioni dalle ore 5:40 alle 21:40 ai minuti 10-40

LINEA 19

da Venezia a Marcon alle ore 06:02, 06:17 ne 06:47

da Venezia a Altinia alle ore 06:32, 07:02, 07:17, 07:32, 07:47, 08:02, 08:17, dalle ore 08:32 alle ore 19:12 ai minuti 12-32-52 e dalle ore 19:27 alle ore 22:27 ai minuti 27-57

da Marcon a Venezia alle ore 06:30, 07:00, 07:20, 07:45

da Altinia a Venezia alle ore 05:40, 06:02, 06:17, 06:32, 06:47, 07:02, 07:17, 07:32, 07:47, 08:02, 08:17, 08:47 e dalle ore 08:32 alle 19:42 ai minuti 02-22-42

LINEA 20

da Martellago a Mestre Centro alle ore 05:58, 06:31 e 07:31

da Mestre Centro a Martellago alle ore 05:24 e 05:54

LINEA 21

da Maerne FS a Mestre Centro alle ore 05:05

da Martellago a Mestre Centro alle ore 05:45, 06:15, 06:45 e 07:45

da Mestre Centro alle ore 05:31

LINEA 24

da Pergola a Venezia alle ore 06:58, 07:18, 07:38, 07:58, 08:18 e 08:38

da Venezia limitata Rielta alle ore 19:40 e 22:10

circolare da Venezia dalle ore 05:10 alle ore 06:30 ai minuti 10-30-50, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 ai minuti 00-20-40, ultime corse alle ore 20:10, 20:40, 21:10 e 21:40

da Istituto Gritti per Venezia alle ore 07:30 e 07:45

LINEA 24H

da Venezia dalle ore 06:50 alle ore 19:10 ai minuti 10-30-50

da Don Tosatto a Venezia dalle ore 07:00 alle 19:40 ai minuti 0-20-40, ultima corsa alle ore 20:10

LINEA 31H

circolare Ospedale dalle ore 05:36 alle 21:06 ai minuti 06 e 36

da Mestre Fs alle ore 05:29 e 6:14

da Mestre Centro a Ospedale alle ore 22:00

da Ospedale a Mestre Centro alle ore 21:36-22:06

da Mestre Centro per Viale San Marco-Pertini-Bissuola-Mestre Centro alle ore 05:10

LINEA 32H

circolare Ospedale dalle ore 05:46 alle 21:16 ai minuti 16 e 46, limitata Mestre Centro alle ore 21:46 e 22:16

da Mestre FS C4 alle ore 05:44

LINEA 43

da Venezia per Mestre FS dalle ore 07:20 alle ore 18:50 ai minuti 20-50

da Mestre FS a Venezia dalle ore 07:50 alle ore 18:50 ai minuti 20-50

LINEA 44

da Favaro dalle ore 06:45, 07:45, 08:55, 09:55, 10:55, 12:25, 13:25, 14:25, 17:25 e 18:25

da Borgoforte alle ore 07:10, 08:10, 09:20, 10:20, 11:20, 12:50, 13:50, 14:50, 17:50 e 18:50

LINEA 45

da Monte Cervino alle ore 07:35 e 08:35, dalle ore 09:45 alle ore 19:45 ai minuti 45

da Mestre FS alle ore 05:23, 06:23 e 20:38

da Altinia alle ore 22:00

da Ca’ Noghera alle ore 06:00, 07:00, 07:55, 08:55 e dalle ore 10:05 alle ore 20:05 ai minuti 05

da Ca’ Noghera limitata Mestre FS alle ore 05:20 e 21:15

da Ca’ Noghera limitata Altinia alle ore 22:25

LINEA 45H

da Ospedale dalle ore 07:10 alle ore 20:10 ai minuti 10

da Ca’ Noghera dalle ore 06:35 alle ore 19:35 ai minuti 35

LINEA 47H

da Ospedale alle ore 07:05, 09:05, 10:05, 12:05, 14:05, 15:05, 17:05 e 19:05

da Asseggiano alle ore 06:15, 08:15, 09:15, 11:15, 13:15, 14:15, 16:15 e 18:15

LINEA 48H

da Martellago dalle ore 07:35 alle ore 19:35 ai minuti 35

da Mestre Centro alle ore 06:30 e dalle ore 07:35 alle ore 18:35 ai minuti 35

LINEA 53 (lunedì-venerdì)

da XXVII Ottobre alle ore 05:20, 06:44, 07:30, 08:20, 13:20 e 21:20

da Montefibre alle ore 06:15, 14:15, 16:35, 17:40, 18:40 e 22:15

LINEA 66

da Venezia alle ore 08:40, 16:55 e dalle ore 17:20 alle ore 19:00 ai minuti 0-20-40

da Risorgimento alle ore 06:20, 06:40, dalle ore 07:00 alle ore 08:30 ai minuti 10-20-30-40-50, ultime corse alle ore 08:50 e 09:10

LINEA 80

da Venezia alle ore 07:25, 07:55, 13:37, 14:12, 14:27, 16:27, 16:45, 17:35, 17:52, 18:52 e 19:22

da Venezia limitata Cà Lin alle ore 13:52, 17:22 e 18:22

da Martellago alle ore 06:20, 06:35, 07:00, 07:35, 08:05, 08:15, 08:35, 08:50 e 09:05

da Maerne FS alle ore 06:50, 07:10 e 07:50

da Cà Lin alle ore 06:30

LINEA 81F (lunedì-venerdì)

da Rizzardi alle ore 07:45, 08:15, 09:15, 10:15, 10:45, 12:15, 13:45, 14:15, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45 e 17:15

da Venezia limitata Agenzia Entrate alle ore 07:55, 08:35 e 17:55

da Agenzia Entrate a Rizzardi alle ore 09:00 e 18:25

LINEA 84

da Venezia alle ore 07:25, 07:55, 08:25, 08:55, 13:25, 13:55, 14:25, 17:25, 17:55 e 18:25

da Dese FS alle ore 06:30, 07:05, 07:35, 08:05, 08:35, 14:05, 18:05 e 18:35

LINEA 86 (lunedì-venerdì)

da Mestre FS alle ore 08:15 e 17:30

da Banchina Azoto alle ore 08:25 e 17:40

LINEA N1

da Venezia dalle ore 22:51 alle 4:51 ai minuti 21-51

LINEA N2

da Venezia dalle ore 22:31 alle 4:31 ai minuti 01-31