Da lunedì nuove corse scolastiche di Actv: cento autobus in più

Actv si prepara al ritorno degli studenti in classe, che per ora riguarda il 50% degli iscritti alle superiori: in base alle indicazioni della Regione e agli accordi raggiunti con la prefettura e il provveditorato, da lunedì 1 febbraio saranno reintrodotte corse aggiuntive da e per gli istituti secondari superiori del territorio, sia nel settore navigazione che in quello automobilistico.

Più corse dei bus

Per quanto riguarda gli autobus, Actv spiega che l'impegno finanziario è di «oltre 1 milione di euro al mese solo per le attivazioni aggiuntive rispetto a quanto speso (per il servizio scolastico) nel 2019». L'importo, precisa l'azienda, è necessario per finanziare «oltre 250 corse effettuate da operatori di trasporto privato, con 100 mezzi aggiuntivi, che si aggiungono alle 310 corse normalmente effettuate da Actv da e per i distretti scolastici (a cui si aggiungono le 50 corse introdotte a settembre/ottobre 2020 e oggi confermate)»; inoltre, copre il costo degli steward che avranno il compito di presidiare le fermate principali per evitare assembramenti.

I bus in più sono necessari perché la capacità massima dei mezzi, come da Dpcm in vigore, è del 50% (circa 50 passeggeri su autobus standard). Molte corse sono programmate in modo da garantire la presenza di due autobus uno di seguito all’altro. Resta obbligatorio indossare sempre la mascherina a copertura di naso e bocca, detergere le mani con i gel sanificanti presenti a bordo dei mezzi ed essere in regola con il biglietto o l'abbonamento. Il direttore del Gruppo Avm, Giovanni Seno, ha sottolineato l'impegno di tutti gli enti coinvolti in questa fase di riavvio delle scuole. «Rivolgo un appello - ha aggiunto - agli studenti e alle loro famiglie affinché collaborino con istituzioni e aziende per il buon esito di questo percorso comune».

Vaporetti

Per quanto riguarda la navigazione, il piano prevede l’attivazione di 150 corse aggiuntive rispetto alle attuali. Eccole:

Linea 1 - attivazione corse feriali (nelle giornate di scuola) da Lido SME D a San Zaccaria delle ore 07:38, 07:50, 08:14, 08:26, 08:50 e 09:02 | da San Zaccaria D a Lido SME delle ore 13:04, 13:16, 13:40, 13:52, 14:16 e 14:28

Linea 2 - attivazione corse feriali (nelle giornate di scuola) da Giudecca Palanca B a Zattere dalle ore 07:19 alle ore 09:19 ai minuti 19-31-43-55-07 e dalle ore 12:39 alle ore 14:39 ai minuti 39-51-03-15-27 | da Zattere B a Giudecca Palanca dalle ore 07:24 alle ore 09:12 ai minuti 0-12-24-36-48 e dalle ore 12:34 alle ore 14:34 ai minuti 10-22-34-46-58

Linea 2/ - attivazione corse feriali (nelle giornate di scuola) da P.le Roma F a Rialto dalle ore 07:21 alle ore 09:41 e dalle ore 13:01 alle ore 14:41 ai minuti 01-21-41 | da Rialto C a P.le Roma dalle ore 07:42 alle 09:22 e dalle ore 12:42 alle ore 15:02 ai minuti 02-22-42

Linea 3 - attivazione corse feriali da P.le Roma D alle ore 06:20, 06:50, 07:20, 07:50, 16:50, 17:20, 17:50 e 18:20 | da Murano Museo A corse alle ore 06:48, 07:18, 07:48, 08:18, 17:18, 17:48, 18:18 e 18:48 | da Murano Colonna A corse alle 06:41, 07:11, 07:41, 08:11, 17:25, 17:55, 18:25 e 18:55

Linee 5.1 e 5.2 - attivazione corse feriali (nelle giornate di scuola) da Lido SME A a F.te Nove dalle ore 07:10 alle ore 09:30 e dalle ore 13:10 alle ore 14:50 ai minuti 10-30-50 | da F.te Nove D a Lido SME dalle ore 07:38 alle ore 09:18 ai minuti 18-38-58 e dalle ore 12:40 alle 14:40 ai minuti 0-20-40

Linea 6 - attivazione corse feriali da P.le Roma B per Lido SME dalle ore 06:41 alle ore 08:41 e dalle ore 12:21 alle ore 19:21 ai minuti 1-21-41 | da Lido SME B per P.le Roma dalle ore 06:42 alle ore 09:02 e dalle ore 12:22 alle ore 20:02 ai minuti 2-22-42

Linea 10 - riattivazione servizio feriale (nelle giornate di scuola) con integrazione di corse aggiuntive anche nella fascia oraria 12:00-15:00

Linea 12 - da Mazzorbo per Murano Faro e F.te Nove dalle ore 9.35 alle ore 18.05 (orari attualmente in vigore) vengono anticipati i transiti di 4 minuti | da Murano Faro per F.te Nove dalle ore 09:59 alle ore 18:29 (orari attualmente in vigore) vengono anticipati i transiti di 4 minuti | da Burano B per Treporti dalle ore 09:53 alle ore 17:53 (orari attualmente in vigore) vengono anticipati i transiti di 4 minuti

Linea 14 - ripristino utilizzo di imbarcazioni grandi unità (motonavi) nelle corse a maggior frequentazione

Linea 15 - attivazione corse feriali da San Zaccaria A a Punta Sabbioni alle ore 13:14, 17:44 e 18:44 | da Punta Sabbioni a San Zaccaria A alle ore 06:29, 06:59, 07:29, 07:59 e 17:55.