Actv, il sindaco Brugnaro: «Non c’è alcuna accusa ai dipendenti da parte mia»

Il sindaco Luigi Brugnaro è intervenuto con un post social in merito alla vicenda del "sabotaggio" di una valvola del sistema di raffreddamento di un ferry boat Actv. Oggi, lunedì 7 giugno, con il passaggio in zona bianca del Veneto la capienza a bordo dei mezzi pubblici è passata dal 50 all'80 per cento: una nota positiva nella crisi che il trasporto locale pubblico veneziano sta attraversando in particolare da fine gennaio scorso. L'azienda comunicò la disdetta unilaterale degli accordi di secondo livello, a causa di una situazione economica delicata. E da lì partì lo scontro con i sindacati. Oggi ci si risiede al tavolo perché c'è una proposta che il gruppo ha elaborato sulla base delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali per i 3.100 addetti della società partecipata.

Le aggressioni

«Oggi riprendono le trattative per il gruppo Avm Actv, l’obiettivo è trovare un accordo - scrive il sindaco Brugnaro -. Questo l’invito che faccio alle parti, sia quella aziendale sia quella sindacale. Nei giorni scorsi si sono verificati episodi di aggressione nei confronti di alcuni dipendenti. Chiara e ferma è la condanna per questi comportamenti e ho assicurato la massima collaborazione alle autorità competenti per identificarne i responsabili. Sono azioni da stigmatizzare, perché la violenza e la prepotenza non devono essere mai tollerate».

Il «sabotaggio»

«In merito alle ipotesi di “sabotaggio” - continua il sindaco - voglio chiarire che l’azienda di prassi avvia sempre specifici controlli dopo episodi di malfunzionamento: in particolare, nel caso di un ferry, come riferito dal direttore Giovanni Seno, la valvola del sistema di raffreddamento era stata trovata chiusa. Quella valvola, pur funzionante, è stata in ogni caso sostituita per assicurare la piena funzionalità del mezzo. Voglio essere chiaro, non c’è alcuna accusa ai dipendenti da parte mia, né da parte dell’amministrazione». Ieri un sindacato in conferenza ha dichiarato di esser pronto a querelare il primo cittadino, «per diffamazione e istigazione.

«Invito tutti a prestare sempre la massima attenzione durante l’attività lavorativa. L’episodio, per quanto mi riguarda, rimane tale e rinnovo, ancora una volta, la fiducia nella professionalità del personale addetto alle manutenzioni. L’augurio è che ora il tavolo delle trattative proceda speditamente, per arrivare a un accordo che ci aiuti a superare questo momento di difficoltà del gruppo Avm Actv, a tranquillizzare le tante famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori interessate e a garantire ai cittadini che il servizio di trasporto pubblico locale, che è strategico, rimanga in house. Il tavolo delle trattative è l’unico spazio deputato a trovare soluzioni a questi temi».

Il commento

«Avrebbe dovuto chiedere scusa per aver alimentato tensioni già esistenti in questi giorni - commenta Monica Sambo, capogruppo Pd in Consiglio comunale - si sono infatti registrate, purtroppo, ben 8 aggressioni al personale. La verità è che l’unico “sabotatore” del servizio pubblico è il sindaco: irresponsabile anche per aver scelto di ridurre drasticamente le scorse in questi mesi , creando i disagi che ormai tutti conosciamo».