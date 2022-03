Actv potenzia il servizio di navigazione: i nuovi orari

Più corse per i vaporetti. Da venerdì 1 aprile, Actv potenzia l'orario della rete di navigazione, in virtù del termine dello stato di emergenza pandemica, come segue:

Linea 2/ - prolungato il servizio con il seguente orario: da P.le Roma “F” per Ferrovia e Rialto dalle ore 20:01 alle ore 23:41 ai minuti 01-21-41 da Ferrovia “B” per Rialto dalle ore 20:05 alle ore 23:45 ai minuti 05-25-45 da Rialto “C” per Ferrovia e P.le Roma dalle ore 20:22 alle ore 00:02 ai minuti 02-22-42

- prolungato il servizio con il seguente orario: Linea 3 - potenziato il servizio prevendendo corse ogni 20’ con il seguente orario: da P.le Roma “D” per Murano dalle ore 08:50 alle ore 14:50 corse ai minuti 10-30-50 da Murano Museo “A” per P.le Roma dalle ore 09:18 alle ore 15:18 ai minuti 18-38-58

- potenziato il servizio prevendendo corse ogni 20’ con il seguente orario: Linea 6 - attivato il servizio festivo con il seguente orario: da P.le Roma “B” per Lido S.M.E. corse dalle ore 08:41 alle ore 19:21 ai minuti 01-21-41 da Lido S.M.E. “B” per P.le Roma corse dalle ore 09.22 alle ore 20:02 ai minuti 02-22-42

- attivato il servizio festivo con il seguente orario: Linea 7 - attivato il servizio con il seguente orario: da S. Zaccaria “D” per Murano (Navagero - Faro - Colonna) corse alle ore 10:44, 11:14, 11:44, 12:14, 12:44, 14:44, 15:14 e 15:44 da Murano Faro per S. Zaccaria corse alle ore 11:11, 11:41, 12:11, 12:41, 13:11, 15:11, 15:41 e 16:11

- attivato il servizio con il seguente orario: Linea 11 - dalle ore 06:53 alle ore 21:32, tutte le corse fermano a Pellestrina Caroman

- dalle ore 06:53 alle ore 21:32, tutte le corse fermano a Pellestrina Caroman Linea 20 - modificato il servizio con il seguente orario: da S. Zaccaria “B” per S. Servolo corse alle ore 06:55, 07:15(*), 08:10(*), 08:40, 09:00, 09:20(*), 09:50, 10:30(*), 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 15:40, 16:30, 17:10, 17:50, 18:10, 19:10, 19:50, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 e 00:30 da S. Servolo per S. Zaccaria corse alle ore 07:05, 07:35, 08:30, 08:50, 09:10, 09:40, 10:00, 10:50, 11:20, 12:10, 12:40, 13:30, 14:00, 14:50, 15:30, 16:10, 16:50, 17:30, 18:00, 18:45, 19:20, 20:00, 20:40, 21:40, 22:40, 23:40 e 00:40 da S. Lazzaro per S. Zaccaria corse alle ore 07:30, 08:25, 09:35, 10:45, 12:05, 13:25, 14:45, 15:25, 16:45, 17:25, 18:25 e dalle ore 19:25 alle ore 23:45 corse solo su richiesta telefonando, almeno 20’ prima, al numero verde 800845065 da Lido S.M.E. “E” per S. Servolo corse alle ore 08:10, 16:00 e 18:35 da S. Servolo per Lido S.M.E. corse alle ore 15:50 e 18:45

L'azienda fa sapere che a seguito dello scarso utilizzo nell'ultimo periodo, le corse aggiuntive di linea 1 con orario feriale e valenza scolastica (da Lido S.M.E. “D” a S. Zaccaria delle ore 07:38, 07:50, 08:14, 08:26, 08:50, 09:02 e da S. Zaccaria “F” a Lido S.M.E. delle ore 13:04, 13:16, 13:40, 13:52, 14:16 e 14:28) vengono sospese, per consentire il parziale reperimento delle risorse necessarie per potenziare i servizi. Resta invece invariato l’orario delle altre linee di navigazione.