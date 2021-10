Addetti alle pulizie "ripulivano" anche le carrozze bar dei treni: 5 denunciati

La polizia ha denunciato cinque persone, tutte dipendenti di un'impresa di pulizia e sanificazione, per furto aggravato in concorso. La denuncia è arrivata al termine di un'indagine su un ammanco di un ingente quantitativo di generi alimentari, rubati durante una notte di fine agosto all'interno della carrozza bar di un treno in sosta a Marghera.

Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza i poliziotti sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e ad individuare gli autori.