Adesivi verdi alle fermate dei mezzi pubblici con la scritta "SquaLinLaguna siamo tutti 25Aprile", sono apparsi all'improvviso in vari punti della città, in laguna e terraferma: fermate dei vaporetti, motoscafi e autobus, tabelloni degli orari, biglietterie e pontili. Il gruppo 25Aprile è il comitato di Castello che qualche giorno fa ha ricevuto una citazione in giudizio, con una richiesta danni per 150 mila euro, dalla società Alilaguna che non ha gradito le espressioni allegoriche usate dal consigliere nel gioco "Scarsear", considerandole lesive.

In città è partita una doppia forma di solidarietà: un appello a favore della libertà di espressione e una raccolta fondi per contribuire alle spese di giudizio che il consigliere e amministratore del blog 25Aprile chiamato in causa dovrà sostenere. «Le firme hanno superato quota 600, ci sono nomi della politica, del mondo artistico, culturale, sindacale e civile noti», dice con soddisfazione Gasparinetti che spiega di avvertire la vicinanza delle persone. Quanto agli adesivi: «Mi piacerebbe sapere chi è l'autore dell'iniziativa, se non altro per ringraziarlo del sostegno che è l'unica nota positiva di questa vicenda che si poteva sciogliere democraticamente attraverso un normale scambio dialettico».