Admir, una vita spezzata a 18 anni: «Ora vola più in alto che puoi»

«Vola alto, piccola anima». «Già ci manchi, e quanto ci mancherai». Sono decine i messaggi postati in queste ore sui social dagli amici e dai conoscenti di Admir Hoti, il 18enne di origini kosovare che la scorsa notte ha perso la vita in un tragico incidente lungo la tangenziale a Portogruaro.

Una vita spezzata troppo presto, una vita ancora tutta da vivere. Admir, studente all’istituto professionale Ipsia di Portogruaro, avrebbe compiuto 19 anni tra qualche settimana. «Fratello, ora vola più in alto che puoi», scrive un amico su Instagram, postando su Instagram un’immagine di Admir che racchiude quella che era la sua più grande passione: i motori. Il rombo del motore era la sua musica. Ora, più che mai, tutti ricordano Admir per quello che era: un giovane appassionato, un avventuriero dell'asfalto, un amante della vita. E immaginano di rivedere il suo sorriso in alto, mentre "vola" libero nel cielo.

Dietro ogni suo video postato sui social c’era un emozione. Le immagini lo ritraggono spesso in sella alla sua moto da enduro. E poi c'era la sua Fiat Grande Punto, quella stessa che, in una tragica ironia del destino, è stata l’auto sulla quale ha perso la vita. Quella macchina era più di un mezzo di trasporto per lui, era una compagna di viaggio.

La notizia della scomparsa di Admir ha colpito come un fulmine a ciel sereno la comunità del Portogruarese, in particolare di Concordia Sagittaria, dove il ragazzo viveva insieme alla famiglia (mamma, papà e il fratello). Il giovane, insieme agli amici, frequentava per lo più la zona di Portogruaro, dove trascorreva gran parte del suo tempo condividendo con loro la sua più grande passione. Ora, tutti si chiedono come possa essere accaduto, come possa essere vero. Il papà di Admir, che era in macchina con lui la sera dell'incidente, è sopravvissuto e potrebbe contribuire a fare luce sulla tragedia.