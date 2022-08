Traffici turistici in ripresa: i dati del porto e del Marco Polo

La ripresa del turismo è confermata dai dati dell'aeroporto di Venezia, che è alle prese con una serie di iniziative per migliorare i servizi all'utenza dopo le grosse difficoltà registrate nella prima parte dell'estate. Il Gruppo Save, che amministra lo scalo, ha diffuso i dati aggiornati alla scorsa settimana: dal 25 al 31 luglio, il Marco Polo ha gestito oltre 241mila passeggeri e 1.681 voli, tra arrivi e partenze. Sono 35 quelli cancellati, equivalenti al 2,1% del totale.

I servizi all’utenza si sono regolarizzati: il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 7 minuti, dato sostanzialmente invariato rispetto alla settimana precedente, mentre per quanto riguarda i tempi di riconsegna bagagli la media è stata di 24 minuti per la consegna del primo (come nel periodo precedente) e di 33 minuti per l’ultimo (un minuto in meno). I bagagli “disguidati” in arrivo al Marco Polo (valigie spedite in ritardo da altri scali o erroneamente inviate a Venezia) sono stati 1.086, in riduzione dell’11,89% rispetto ai 1.189 della settimana precedente. Quelli riavviati dallo scalo alla giusta destinazione sono stati 1.116, portando una riduzione del 5,8% del numero di valigie stoccate in aeroporto.

Crociere a Marghera e Chioggia

Dati positivi arrivano anche dal fronte del turismo portuale: tra gennaio e giugno 2022 sono transitati Venezia più di 121mila passeggeri, di cui 77.944 crocieristi, la gran parte dei quali (66.637) ha viaggiato con compagnie che utilizzano lo scalo veneziano come home port. Un dato rilevante, visti anche i grandi cambiamenti seguiti al decreto legge agosto 2021, che ha imposto l'attracco delle grandi navi a Porto Marghera: da allora l'Autorità ha dovuto rinnovare il sistema di accoglienza dei turisti, eseguendo una serie di interventi di adeguamento alle banchine.

Dal report emergono, poi, i primi dati relativi al traffico turistico del porto di Chioggia, che si è aperto nel 2022 al traffico passeggeri e ha registrato, in questi mesi, 3.084 presenze. «Continuiamo a lavorare sugli approdi diffusi - commenta il presidente Fulvio Lino Di Blasio - Oltre alla ripresa del traffico passeggeri a Venezia, si osservano i primi frutti del progetto di riposizionamento e valorizzazione del porto di Chioggia come destinazione crocieristica e parte integrante della programmazione futura delle compagnie».