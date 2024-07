Annunci senza classificazione energetica: multe per 200mila euro a 29 agenzie immobiliari

Proponevano immobili in vendita e in affito senza indicarne la classe energetica, o classificandola in maniera errata. Sono 29 le agenzie immobiliari tra Jesolo e Cavallino Treporti multate con sanzioni complessive di quasi 200mila euro nel corso dei controlli effettuati dalla guardia di finanza.

I militari della tenenda di Jesolo hanno eseguito accertamenti su un centinaio di agenzie, finalizzati proprio a verificare il rispetto dell'obbligo, istituito nel 2012, di indicare negli annunci commerciali la classe energetica per gli immobili in vendita o in locazione. Obbligo che si applica a tutti gli annunci, sia di privati che di soggetti giuridici (ad esempio agenzie immobiliari), ovunque pubblicati. La classe energetica è riportata nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) - documento necessario a tutela del consumatore – che ha una validità di 10 anni. Il mancato inserimento di queste informazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro.

Oltre 200 annunci irregolari: multe per 200mila euro

La norma ha la finalità di tutelare l’acquirente che si affaccia nel settore immobiliare, tenuto conto che un elemento importante da considerare all’acquisto è anche la classificazione energetica dell’edificio in termini di efficienza, sostenibilità e risparmio in bolletta. Le attività ispettive svolte hanno permesso di individuare 29 agenzie immobiliari che hanno omesso, su 203 annunci di compravendita immobiliare (152 sul web e 51 fisici), l’indicazione dell’attestazione della prestazione energetica e nei cui confronti sono state contestate violazioni amministrative per un totale di 199mila euro, inviate alla Città metropolitana di Venezia in qualità di autorità competente alla definizione.

