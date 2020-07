Gli aggiornamenti sui casi di coronavirus

Il bollettino emesso stamattina (30 luglio) da Azienda Zero riporta 113 casi di positività in più al coronavirus in Veneto rispetto al dato precedente, quello di mercoledì sera, portando il totale dei casi attualmente positivi a 891. Il totale cumulativo del Veneto, cioè il numero di persone a cui è stato riscontrato il virus a partire da fabbraio, è salito oltre quota ventimila: 20.003, per la precisione.

Guardando alle singole province: si registrano 16 casi in più a Venezia, 80 a Treviso, 13 a Padova, 2 a Verona e 2 con domicilio fuori regione. In provincia di Venezia le persone attualmente positive sono 130, mentre quelle in isolamento domiciliare sono 295, di cui solo 2 con sintomi.

Nella stragrande maggioranza dei casi, come si vede, si tratta di positivi asintomatici e per i quali non sono necessarie cure ospedaliere: al momento solo tre pazienti sono ricoverati negli ospedali veneziani, uno a Mestre e due a Dolo, tutti in area non critica. Non si registrano nuovi decessi. Nonostante i numeri siano in aumento, per il momento sembra essere confermata la "lettura" dei dati fatta un paio di giorni fa dal presidente della Regione: il virus non se n'è andato, ma dà segnali diversi dal punto di vista clinico rispetto ai mesi in cui l'emergenza era più acuta. Quindi aumentano i positivi, ma non creano pressione sugli ospedali.