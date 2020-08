Coronavirus, 11 positivi in più in provincia di Venezia: l'aggiornamento di oggi

Altri 11 positivi in provincia di Venezia al coronavirus, 28 in tutto nel territorio regionale. Salgono così a 170 i contagi nel nostro territorio (2902 da inizio emergenza), 1097 in totale in Veneto (20.353 da inizio epidemia). Aumentano anche le persone in quarantena domiciliare, stabili invece i ricoveri, sempre 7 in area non critica all'ospedale di Dolo.

Guardando ai dati complessivi delle persone ricoverate in tutto il territorio regionale, sono 42 i positivi (36 non critici e 6 in terapia intensiva), 88 i negativizzati, dei quali 2 in terapia intensiva.