Crescono i contagi in Veneto (+164) ma i ricoveri rimangono stabili

Altri 164 nuovi casi verificati di coronavirus in Veneto, 8 in provincia di Venezia, 131 a Treviso, 4 a Verona, 3 a Vicenza, 1 a Rovigo e 2 domiciliati fuori Regione. Questi i numeri dell'ultimo bollettino di Azienda Zero, emesso questa mattina, venerdì 7 agosto. Salgono quindi a 1215 le persone attualmente positive (verificate) in Veneto, delle quali 182 nella nostra provincia. Il dato è cresciuto negli ultimi giorni in particolar modo per il focolaio alla caserma Serena di Treviso (con 244 ospiti positivi).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricoveri stabili

Guardando ai ricoveri ospedalieri, la situazione non cambia rispetto agli aggiornamenti di ieri sera: nei presidi veneziani ci sono attualmente 7 persone in area non critica a Dolo e 1 in terapia intensiva all'Angelo di Mestre. Sono invece 5212 le persone attualmente in isolamento domiciliare, di cui 68 con sintomatologia. Nella provincia di Venezia il dato si riduce a 709 senza sintomi e 14 con sintomi lievi.