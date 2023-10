Tragedia di Mestre: dimesso un paziente dall'Angelo, progressi per altri superstiti

Un cittadino tedesco di 33 anni è stato dimesso sabato mattina dall’ospedale di Mestre, migliora un suo connazionale ricoverato a Treviso, le cui condizioni nei giorni scorsi era giudicate critiche; progressi anche per una donna ucraina di 33 anni in cura presso la terapia intensiva del Ca' Foncello. Sono gli ultimi aggiornamenti forniti dalla Regione Veneto sui superstiti della tragedia di Mestre di martedì sera.

Allo stato attuale sono ricoverati presso gli ospedali veneti 14 pazienti, 9 di loro in reparti ad alta intensità di cura, 4 nei reparti di chirurgia, 1 in pediatria; ci sono 7 donne, 4 uomini, 2 bambine e un bambino.

All'Angelo sono curate due donne ucraine di 40 e 43 anni, un connazionale di 39 e una giovane tedesca di 27 anni. In particolare, un paziente è ancora in condizioni critiche, due in condizioni discrete, mentre uno sta seguendo un decorso regolare. Dimesso, come detto, un 33enne dalla Germania. È regolare anche il decorso per la 21enne francese e il 24enne croato ricoverati rispettivamente a Dolo e Mirano.

Fuori provincia, a Treviso sono ricoverati 5 pazienti: un 33enne, un 13enne e una bimba di 4 anni tedeschi, un 50enne spagnolo e una donna ucraina di 33. Per 4 di loro il decorso è giudicato regolare, mentre per il quinto si registra un lieve miglioramento. All'ospedale di Padova la situazione continua a essere la più delicata: le tre pazienti ricoverate, due ucraine di 4 e 29 anni, e una spagnola di 52, sono ancora in condizioni critiche.