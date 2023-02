Transito grandi navi nel sito industriale di Porto Marghera, aggiornato il piano emergenza

La Protezione civile del Comune di Venezia ha informato di aver completato l’aggiornamento del Piano di emergenza del polo industriale di Porto Marghera con il gruppo tecnico dei rappresentanti degli enti interessati. L’aggiornamento si è reso necessario per adeguarlo alla presenza degli ormeggi provvisori delle “grandi navi” all’interno dell’area portuale, dopo che ne è stato vietato il transito in Bacino San Marco e nel Canale della Giudecca. Resta immutata l’impostazione del Piano che garantisce la sicurezza della popolazione e delle procedure di intervento per fronteggiare e limitare i possibili effetti di un incidente industriale.

Prima dell’approvazione definitiva del Piano, la normativa prevede che venga pubblicato nell’Albo pretorio del Comune di Venezia, sul sito internet del Comune e su quello della Prefettura di Venezia. «I contenuti del Piano dovranno essere portati a conoscenza della popolazione – ha spiegato il vicesindaco di Venezia e assessore comunale alla Protezione civile, Andrea Tomaello – e per questo un fondamentale apporto sarà assicurato dai volontari dei gruppi comunali di Protezione civile che, anche con l’allestimento di gazebo nel territorio della Municipalità di Marghera, distribuiranno materiale informativo e risponderanno alle domande». Dalla data della pubblicazione, per un periodo di 30 giorni, possono essere presentate osservazioni, proposte o richieste ai seguenti indirizzi: email protcivile.pref_venezia@interno.it e pec protocollo.prefve@pec.interno.it