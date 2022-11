Il gruppo Rizzani de Eccher si aggiudica i lavori della ferrovia per l'aeroporto

Il raggruppamento di imprese con capofila Rizzani De Eccher (mandanti Manelli Impresa e Sacaim) si è aggiudicato i lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario dell’aeroporto Marco Polo di Venezia. A commissionare l'opera è Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs), che per i lavori stanzierà oltre 428 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr.

Si tratta della futura infrastruttura che metterà in collegamento la linea ferroviaria Mestre-Trieste con l'aeroporto di Tessera, affiancando la bretella autostradale e sviluppandosi parzialmente in galleria, comprensiva di una stazione passante sotterranea a due binari. I cantieri, secondo Rfi, termineranno in tempo per l’avvio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A coordinare la realizzazione dell'opera è il commissario straordinario di governo Vincenzo Macello, vice direttore network management infrastrutture di Rfi.

La società Rizzani de Eccher, con sede a Cargnacco (Udine), si occupa della costruzione di grosse infrastrutture in tutto il mondo, molte delle quali in ambito ferroviario. Ha realizzato opere in oltre 70 paesi ed è specializzata in progetti edilizi e infrastrutturali, nonché in ingegneria e attrezzature speciali per ponti e viadotti. A Venezia è prevista la realizzazione di una nuova linea ferroviaria a doppio binario di circa 8 chilometri, di cui 3,4 in galleria. Dopo il passaggio nella stazione sotterranea, in uscita un binario singolo si ricongiunge al tratto in superfice, consentendo di ridurre i tempi di stazionamento nel terminal e assicurando una maggiore capacità sia per i treni regionali che ad alta velocità.