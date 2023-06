Aggredisce il nuovo compagno della ex e si barrica in casa

Pedina e controlla la sua ex, che è in compagnia di un amico, poi tira fuori un coltello e tenta di aggredire il rivale. Alta tensione domenica sera verso le 23 a Murano. La situazione è precipitata in calle del Convento, quando un cinquantenne residente nell'isola ha prima seguito la donna, poi ha atteso in calle che arrivasse mentre passeggiava in compagnia dell'amico e dei suoi zii, comparendo all'improvviso con un grosso coltello con cui avrebbe minacciato prima il parente di lei e poi anche l'altro uomo, che si era messo davanti per proteggerla. Momenti di panico. Un'aggressione iniziata durante una serata che doveva essere tranquilla per i quattro usciti assieme. Ed è quasi sfociata in un accoltellamento. Solo un caso che l'aggressore non abbia affondato la lama nello stomaco del "rivale", dove aveva puntato l'arma. Si è fermato e si è allontanato.

I quattro hanno chiamato il 113 raccontando ai poliziotti quello che era successo e indicando l'indirizzo di residenza dell'aggressore dove le volanti lo hanno effettivamente trovato poco dopo. Lui avrebbe dato una versione diversa dei fatti, parlando di un "coltellino" che poi avrebbe gettato in canale, e pare non sia stato ritrovato. Il 50enne è stato denunciato.

Un'altra aggressione a coltellate è accaduta a Marghera domenica. La polizia è arrivata in piazzale Parmesan mentre un ragazzo sfregiato al collo stava perdendo sangue, ma stava ricevendo le cure dal Suem, mentre un altro giovane, anche lui con un taglio all'altezza della gola, aveva rifiutato di farsi curare. Fine settimana agitato anche in via Cappuccina a Mestre: un 40enne straniero con il viso lacerato da un oggetto tagliente all'altezza del naso ha detto di essere stato costretto ad aprire il portafoglio consegnando all'aggressore tutto il denaro che aveva: sessanta euro. A piazzale Roma, nei giorni scorsi, una persona ha chiesto aiuto perché dopo essere stata scippata della collana d'oro con un crocefisso che portava al collo, ha subito ricatti, nella forma di richieste di denaro, per poterlo riavere indietro.