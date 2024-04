Dipendente del Consiglio regionale aggredita e picchiata da un condannato con obbligo di firma

Spaventata, aggredita e malmenata. Stava andando al lavoro come sempre la dipendente del Consiglio della Regione del Veneto che venerdì mattina è stata colpita al volto da un pugno sferrato da un uomo che, mentre lei svoltava in calle per raggiungere campo San Gallo, ed entrare nella sede regionale in Bacino Orseolo, si è scagliato come una furia contro di lei tirandole un sinistro secco in faccia che l'ha fatta finire a terra. Il motivo della violenza non è noto. Pare che vittima e aggressore non si conoscessero neppure, mentre è certo che l'uomo, animato da una rabbia fuori controllo, sia una persona nota alle forze dell'ordine perché sta scontando una misura restrittiva con l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria. E infatti proprio al commissariato di San Marco, in fondamenta San Lorenzo, si stava recando il violento prima di compiere il fatto, per andare a presentarsi dalla polizia e firmare. Poi ha incrociato la donna e forse, in quello stato, avrebbe colpito ancora. Invece la signora ferita, dolorante e sotto choc ha avuto la forza di avvicinarsi all'ingresso della biblioteca e chiedere aiuto.

Vicino al luogo dell'accaduto sembra ci fossero alcuni trasportatori che potrebbero aver assistito alla scena. Ad ogni modo il picchiatore è stato bloccato grazie all'intervento di una guardia giurata della Sicuritalia che era in turno in quel momento alla biblioteca, e dei carabinieri lagunari che lui stesso ha allertato mentre placava l'uomo con tutte le sue forze per evitare che scappasse. Ciò che è stato notato e riferito ai militari è lo strano atteggiamento dimostrato dall'aggressore, che pareva andare in escandescenze ogni volta che incrociava una donna. Cosa che invece non sembrava succedere se a svoltare la calle erano degli uomini. Il picchiatore che ha ferito la collaboratrice del Consiglio regionale è stato consegnato ai militari dell'Arma e portato in caserma per approfondimenti, mentre la donna soccorsa dagli operatori del 118 è stata trasferita al Civile per le cure.