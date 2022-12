Rifiuta di indossare la mascherina e aggredisce infermiera incinta

Paziente aggredisce un'infermiera incinta. È successo mercoledì in una medicina di gruppo della provincia di Venezia. La donna sarebbe stata colpita al volto da un uomo che si rifiutava di indossare la mascherina all'interno della struttura sanitaria. Sarebbe poi stata portata al pronto soccorso per ricevere le cure del caso.

«La violenza è sempre ingiustificabile. - ha commentato il segretario provinciale di Fimmg (sindacato dei medici di base), Maurizio Scassola - Quando colpisce chi si prende cura degli altri diventa anche intollerabile. A lei, ai suoi familiari, ai suoi colleghi e a tutto l'ordine provinciale delle professioni infermieristiche di Venezia, esprimo a nome mio e di tutti i medici di famiglia piena solidarietà e vicinanza».

Il tema delle aggressioni verbali e fisiche nelle strutture sanitarie è molto ricorrente. «Viviamo - spiega Stefano Rigo, referente di Fimmg per l’Ulss 3 - in uno stato di tensione continua. Sappiamo quante criticità ci sono nelle relazioni con l’utenza, quanti episodi minano ogni giorno il legame medico-paziente e mettono a rischio la serenità del nostro lavoro e di tutto il personale al nostro fianco, che si sacrifica subendo con noi questa aggressività. Questo episodio, poi, è ancora più vile e grave perché colpisce un'infermiera in stato di gravidanza che continuava comunque la propria attività».