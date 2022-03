Aggredita e palpeggiata mentre tornava a casa. Un 28enne in carcere

Tentata violenza sessuale, violenza privata e lesioni. Sono questi i reati di cui potrebbe rispondere il 28enne di origini albanesi, residente a Preganziol (Treviso), arrestato nella notte tra martedì e mercoledì dopo un tentativo di stupro ai danni di una ragazza 20enne, aggredita nel parcheggio di via Monte Cimone a Mogliano Veneto e salvata dal provvidenziale intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Mestre. L'uomo - come riporta TrevisoToday - è rinchiuso in carcere, in attesa di comparire di fronte al giudice per l'udienza di convalida del fermo.

Sull'episodio proseguono intanto gli accertamenti da parte dei carabinieri: sono stati acquisiti i video dell'impianto di videosorveglianza della zona in cui è accaduto l'episodio e acquisito il racconto della giovane moglianese. La ragazza, dopo aver trascorso la serata con alcuni amici, stava facendo ritorno a casa poco dopo le 3. Il 28enne che si trovava nei paraggi l'ha riconosciuta e fermata, tentando un approccio e cercando di palpeggiarla nelle parti intime. Lei ha iniziato a chiedere aiuto, sentita anche da alcuni residenti, ma è stato l'intervento di una squadra dei pompieri a sventare l'aggressione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti per furti e reati contro la persona, è stato inseguito e bloccato dai pompieri (lo hanno visto mentre afferrava al collo la ragazza) che hanno poi atteso l'arrivo dei carabinieri, a cui lo hanno consegnato.

La ragazza, sotto choc, è stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è stata sottoposta alle cure del caso. Per lei fortunatamente solo lesioni lievi ma tanto spavento, per un'esperienza terribile soprattutto dal punto di vista psicologico.

«Siamo stati fortunati, grazie alla lungimiranza dei vigili del fuoco si è evitato il peggio - ha commentato ieri il sindaco di Mogliano, Davide Bortolato - il tema della violenza contro le donne è sempre di attualità e per questo motivo anche Mogliano si doterà a breve di una stanza dedicata proprio a questo tipo di denunce presso la caserma dei carabinieri».