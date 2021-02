Picchiato con violenza all'ex ospedale Giustinian

La polizia ha individuato e denunciato un 33enne di nazionalità giordana, D.A.G.A., che ha picchiato violentemente e ferito un dipendente dell’ex ospedale Giustinian di Venezia, uno dei distretti dell'Ulss situato a Dorsoduro. Il fatto è successo nei giorni scorsi. L'uomo non si trovava all'ospedale per qualche motivo specifico, era decisamente agitato e si sarebbe scagliato senza motivo apparente contro la vittima.

In seguito all'aggressione, il dipendente ha riportato la frattura di alcune costole e l’abrasione della cornea. Ha sporto denuncia pochi giorni fa e le indagini del commissariato San Marco hanno portato in breve tempo a individuare il responsabile, il quale non è nuovo a questo tipo di vicende: già in precedenza era stato condannato per reati simili.