Aggressione al bar, tenta di accoltellare un cliente

Impugna un coltello e si scaglia contro un cliente del bar. Rissa furiosa al Bounty del Lido venerdì sera, ci è mancato poco che un uomo venisse ferito gravemente da una pugnalata per mano di un africano che lo aveva preso di mira.

Ancora un brutto episodio nel locale che il 13 ottobre scorso ha subito lo stop per dieci giorni, disposto dal questore Gaetano Bonaccorso poiché a fine agosto cinque minorenni erano finiti all'ospedale intossicati dall'alcol, dopo una sera sopra le righe nel locale in Granviale Santa Maria Elisabetta. Venerdì lo straniero è stato afferrato dal titolare appena in tempo, mentre è partito l'allarme al 113. Il gestore lo aveva già mandato via ma l'africano era tornato imbufalito e per di più con l'arma per accanirsi contro la persona che intendeva aggredire. Hanno dovuto agguantarlo e tenerlo fermo in attesa dell'arrivo della volante lagunare che lo ha fermato e lo portato via.