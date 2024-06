Ordinano da bere e rompono una gamba a un connazionale: il questore chiude il Pub 68

Ordinano da bere, si mettono sul plateatico esterno a un pub e poi alterati aggrediscono un connazionale e gli rompono una gamba a calci, pugni e sediate. Un'aggressione per un battibecco banale, un pestaggio che ha messo in allarme tutto il vicinato e dopo quel fatto grave, accaduto la sera di martedì 14 maggio, per il Pub 68 in via San Donà a Carpenedo è scattato oggi, 4 giugno, il provvedimento di sospensione dell'attività emesso dal questore Gaetano Bonaccorso. Per motivi di sicurezza e a garanzia dell'ordine pubblico il pub dovrà tenere la saracinesca abbassata per sette giorni.

Quella sera, quando nel plateatico si è scatenata l'aggressione, due uomini dell’est Europa si sono accaniti contro un connazionale dopo un banale litigio, iniziato forse anche a causa di qualche bicchiere in più. In due hanno menato le mani a pugni, colpi di sedia e calci causando fratture e lesioni al compaesano, al punto da mandarlo all'ospedale con fratture e lesioni per una prognosi di trenta giorni.

Un fatto grave che ha messo in allarme il vicinato ed è entrato nel mirino della questura perché nessuno dei nessuno dei responsabili del locale ha provveduto a chiamare le forze di polizia che, per questo, lo ha considerato un'omissione di soccorso. Gli agenti della questura quella sera sono intervenuti, ma solo perché a segnalare l'aggressione violenta avevano provveduto i passanti. Per questo, e per il fatto che altre volte nel pub era stata denunciata e verificata una possibile attività di spaccio, la questura attraverso gli agenti del commissariato di Mestre e quelli della polizia amministrativa nel pomeriggio di martedì ha fatto abbassare la saracinesca all'attività. Si tratta del quinto provvedimento della stagione in provincia, emesso per l'articolo 100.

Venerdì 24 maggio, per gli stessi problemi, erano scattati i sigilli al bar Riviera di Oriago di Mira per sette giorni, mentre il bar Trieste a Chirignago e la sala giochi di Cavarzere, sospesa 15 giorni per spaccio e comportamenti violenti all'interno dell'attività, erano stati chiusi il 24 aprile. In centro storico invece, il kebab ai Santi Apostoli ha avuto lo stop per 5 giorni l'11 maggio. Il provvedimento è ancora l'articolo 100 del Tulps, di sospensione della licenza di un esercizio "dove siano avvenute liti, risse, disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose".