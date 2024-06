Cinque denunciati per l'aggressione all'autista del bus a Noale

Nei giorni scorsi i carabinieri di Scorzè hanno denunciato cinque giovani, di cui uno minorenne, per l'aggressione ai danni di un autista Actv avvenuta all'alba di domenica 26 maggio a bordo di un bus della linea 5E, a Noale. Il gruppo usciva da una serata passata in discoteca e i ragazzi, probabilmente alterati dall'alcol, una volta a bordo del bus avevano iniziato a infastidire l’autista, per poi passare alla violenza: si sarebbero scagliati contro la parete divisoria in plexiglass della postazione di guida, quindi lo avrebbero picchiato.

L'autista era stato costretto a fermare il bus, partito poco prima dal capolinea di Noale, e il gruppetto era fuggito via danneggiando e aprendo le porte del veicolo. Il dipendente Actv, colpito con un pugno all'occhio, era stato curato all'ospedale e dimesso con ferite giudicate guaribili in 8 giorni.

Per arrivare all'identificazione dei responsabili i carabinieri hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e visionato le riprese video fatte da alcuni passeggeri con i telefoni. A conclusione degli accertamenti, gli aggressori sono stati denunciati alla procura lagunare (e, nel caso del più giovane, alla procura dei minori) con le accuse di lesioni personali, danneggiamento aggravato, violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.