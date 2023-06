Aggressione in carcere, detenuto colpisce un medico e un agente

Ancora un episodio di violenza al carcere Santa Maria Maggiore di Venezia. È successo nel tardo pomeriggio di domenica: secondo quanto ricostruito dall'Unione dei sindacati di polizia penitenziaria (Uspp), uno dei detenuti, nel corso di una visita di accertamento all'interno dell'ambulatorio, si sarebbe scagliato prima contro il medico che lo stava visitando e poi contro un poliziotto. L'aggressore, da quanto emerso, è un detenuto di difficile adattamento che aveva già mostrato comportamenti violenti in passato, quando era rinchiuso nel carcere di Padova. Era stato trasferito a Venezia proprio per motivi di sicurezza.

Sembra che avesse chiesto lui stesso di essere visitato. Forse non soddisfatto del responso del medico dell'Ulss 3, lo avrebbe colpito con due violenti pugni al corpo, facendolo accasciare a terra. Poco dopo avrebbe aggredito un agente penitenziario, stavolta con un calcio allo sterno, prima di venire bloccato. «Dall'inizio dell'anno siamo arrivati a quota 11 aggressioni - riepiloga il segretario triveneto della Uspp, Leonardo Angiulli -. La polizia penitenziaria paga a caro prezzo la situazione delle carceri, non è più accettabile subire queste violenze che in questo caso hanno coinvolto anche una figura sanitaria. Facciamo appello a tutti, al ministro della giustizia, al Capo dello Stato, alla politica: chiediamo che il personale sia messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza e auspichiamo che l'amministrazione centrale intervenga con provvedimenti urgenti, adottando le giuste soluzioni. Al personale aggredito - conclude - va la nostra massima solidarietà».

Quello delle carceri è considerato un contesto a rischio anche dall'Ulss 3, che sta attuando delle iniziative proprio per prevenire e gestire situazioni di aggressività negli ambienti più difficili, compresi i reparti di psichiatria e i pronto soccorso. Fortunatamente l'operatore colpito, un medico che stava svolgendo servizio di continuità assistenziale nel penitenziario, non ha riportato gravi conseguenze e è stato necessario l'intervento del 118.