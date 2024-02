Aggredisce la compagna incinta in un hotel di Padova: arrestato

La mattina di venerdì 16 febbraio la polizia è intervenuta in un albergo del centro di Padova dopo che il personale aveva segnalato l'aggressione di un uomo nei confronti della compagna. L'autore della violenza, come riporta PadovaOggi, è un 35enne originario del veneziano che ha ammesso di aver litigato con la donna, futura madre di suo figlio, per motivi di gelosia.

La donna è al sesto mese di gravidanza. Dopo l'aggressione ha chiesto aiuto ed è stata soccorsa dagli addetti dell'albergo, che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Agli agenti ha raccontato di aver già subito in passato i comportamenti violenti del compagno. Almeno in un caso, risalente allo scorso novembre, era finita al pronto soccorso. In quell'occasione lui l'avrebbe colpita con calci e pugni in prossimità del ventre. Inoltre ha spiegato che in diversi momenti il compagno l’avrebbe intimidita, minacciandola di impossessarsi del futuro figlio e di impedirle di vederlo nel caso in cui lei lo avesse denunciato. Con questo ricatto l'avrebbe costretta a subire le sue aggressioni.

La vittima è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso e poi dimessa con una prognosi di 5 giorni. L'uomo, una volta fermato, è stato accompagnato in questura. È indagato in stato di arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia. Sabato mattina si è svolta l'udienza di convalida con processo per direttissima. Gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa con applicazione del braccialetto elettronico.