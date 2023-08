Controllore di Trenitalia picchiato e minacciato di morte. Ugl: «Situazione alla deriva»

Di nuovo aggredito e picchiato un controllore di Trenitalia. L'episodio risale a lunedì, a bordo del treno regionale veloce 3980 diretto da Bologna a Venezia. Tutto è successo nella stazione di Monselice, racconta il sindacato Ugl Ferrovieri, dove il verificatore aveva notato un passeggero, noto per essere sempre sprovvisto di biglietto, salire a bordo del convoglio modello "Rock" portando con sé anche una bicicletta.

Al controllo del titolo di viaggio l'utente, risultandone sprovvisto (sia per se stesso che per la bicicletta), non solo aveva rifiutato sia di regolarizzarsi, acquistandolo a bordo, ma anche di scendere. Una volta ripartito da Monselice tra il controllore e il viaggiatore si è intromessa una viaggiatrice, prosegue l'Ugl, spalleggiando il viaggiatore irregolare urlando insulti nei confronti del controllore. Ad un certo punto la donna è passata dalle parole ai fatti colpendo l'agente di Trenitalia, pubblico ufficiale, prendendolo a pugni e spintoni ef acendo cadere a terra le apparecchiature di servizio, oltre a fargli perdere una scarpa.

La fuga

Alla donna si è aggregato poi l'uomo senza biglietto e la furiosa aggressione dei due, contro il controllore, è andata avanti per circa 15 minuti, spiega Ugl, condita con insulti e minacce di morte. Alla follia hanno assistito sgomenti i viaggiatori presenti sulla carrozza e solo due di loro hanno provato a calmare l'uomo e la donna, due africani fuori controllo. Altri viaggiatori guardavano o flimavano anziché intervenire. Il controllore, strattonato, offeso e picchiato, è riuscito a contattare le forze dell'ordine. Arrivati a Terme Euganee i due hanno continuato ad attaccare il controllore, rimasto fermo in attesa delle forze dell'ordine. L'aggressore, senza biglietto, si è però dileguato prima dell'intervento dei carabinieri mentre la donna è stata presa in consegna e identificata dai militari, continuando a urlare e minacciare il controllore. La donna risulterebbe ora indagata per oltraggio, aggressione, minacce e lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L'appello

«La situazione a bordo dei convogli regionali sta giorno per giorno diventando sempre più critica - commenta la sigla sindacale Ugl Ferrovieri -

Molte situazioni in cui i pubblici ufficiali non riescono nemmeno a difendersi sotto attacco, stanno degradando rapidamente. Il tutto in nome di un'impunità che va a vantaggio di chi non rispetta le regole e non paga, comportandosi come se tutto fosse dovuto, fino a diventare aggressivi quando vengono controllati. Una situazione - argomenta il sindacato - purtroppo molto diffusa su tutto il territorio, dove spesso si vedono minorenni che viaggiano a bordo dei treni non solo non pagando, ma disturbando altri viaggiatori e canzonando chi opera i controlli con frasi del tipo "tanto non mi puoi fare niente". Il personale dei controlli ha ragione ad avere timore a lavorare e nonostante le azioni di protesta molto partecipate - con adesioni di oltre il 95% in Veneto in un recente sciopero territoriale - poco di concreto risulta essere stato messo in opera. Confidiamo in una sensibilizzazione delle istituzioni affinché si faccia rispettare la legalità e l'osservanza dei regolamenti».