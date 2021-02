Detenuto aggredisce un agente e lo manda all'ospedale

Prima gli ha lanciato del caffè bollente in faccia, poi gli ha sputato in faccia e lo ha preso a calci all'addome e alle costole. È finito all'ospedale un agente della polizia penitenziaria dopo essere stato aggredito da un detenuto giovedì all'interno del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. L'aggressore, di nazionalità straniera, si è scagliato contro il poliziotto durante una normale operazione di apertura e chiusura della camera detentiva. E non è finita qui: nella giornata di venerdì lo stesso detenuto avrebbe aggredito altri poliziotti in due episodi distinti.

Le difficoltà dei penitenziari

«La situazione e le condizioni di lavoro sono difficili - spiega Umberto Carrano, segretario provinciale dell'Uspp (Unione sindacati di polizia penitenziaria) -. La preoccupazione tra il personale sale e le difficoltà operative generano un senso di abbandono. È il momento che l'amministrazione penitenziaria centrale presti maggiore attenzione alle realtà del carcere. La classe politica e i vertici istituzionali prendano contezza della grave situazione che investe gli istituti penitenziari, con si può continuare così».

Casi psichici

L'accaduto è stato segnalato anche dalla Fp Cgil: «Nell’arco di una settimana - comunica il sindacato - uno stesso detenuto ha aggredito diversi poliziotti». Si tratta di una persona con problemi psichici, «e questo dimostra come soggetti con queste particolari patologia debbano essere trasferiti in apposite strutture poiché il personale di polizia non è formato per trattare e fronteggiare tali situazioni». Dello stesso parere è Leo Angiulli, segretario Triveneto Uspp: «In questi casi il detenuto dovrebbe stare sotto controllo psichiatrico all'interno di strutture apposite, invece il problema viene scaricato sui penitenziari, che già combattono contro le quotidiane difficoltà legate alla carenza di spazi e di organico. La situazione, non solo a Venezia, è critica: è impensabile, ad esempio, che un unico agente possa gestire, a mani nude, tutti questi detenuti "aperti" negli spazi comuni».

«Istituti abbandonati»

Il poliziotto aggredito ieri ha riportato una prognosi di cinque giorni. Secondo Carrano, c'è bisogno di «integrare la carenza di uomini in divisa e mezzi idonei per contrastare le aggressioni da parte dei detenuti più facinorosi, nonché l'aumento della pena detentiva in caso di aggressioni agli agenti». Solidarietà è arrivata da Alex Bazzaro, deputato della Lega e consigliere comunale a Venezia: «Purtroppo fino ad oggi il governo Conte e l’ex ministro Bonafede hanno continuato ad ignorare la situazione drammatica che vivono i penitenziari anche in Veneto - dice -. Gli istituti sono di fatto abbandonati, con carenze di organico importanti e soggetti a frequenti aggressioni da parte dei detenuti. La situazione è diventata ancora più complicata e pericolosa con l’emergenza sanitaria legata alla pandemia».