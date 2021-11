Giovani dai carabinieri alle 5 del mattino: «Noi aggrediti da un gruppo di stranieri»

Un ragazzo di 22 anni e una giovane di 17 sono stati molestati, aggrediti e picchiati e lei pure derubata: è quanto loro stessi hanno raccontato ai carabinieri cui si sono rivolti alle 5 del mattino di mercoledì, per riferire quello che gli era successo qualche ora prima. I due sono colleghi di lavoro e quella sera avevano appena finito il turno, attardandosi a rientrare a casa perché erano rimasti fuori a fare due chiacchiere. Era dopo mezzanotte, sono arrivati a piazzale Roma e lì si sono seduti su una panchina vicino ai Giardini Papadopoli. Poco dopo sono stati avvicinati da un gruppo di persone che avrebbe iniziato a molestare la 17enne, prendendosela poi con l'amico che tentava di difenderla.

In base al loro racconto il 22enne è stato colpito, spinto e buttato a terra, poi gli aggressori avrebbero spruzzato addosso ai due dello spray urticante. Non appena il ragazzo è riuscito a reagire è spuntata un'arma da taglio con cui è stato colpito in varie parti del viso. Prima di andarsene il gruppo di aggressori, descritti dai due colleghi come persone straniere, hanno preso dalla borsa della 17enne tutto quello che potevano, anche il cellulare, che però era riuscita a usare prima che glielo portassero via per avvertire la famiglia della situazione di pericolo. Ha chiesto aiuto ai suoi dicendo che lei e l'amico erano circondati ai Giardini, e infatti sono stati i genitori a dare l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto il 118 ha visitato e prestato le prime cure ai giovani, ma lui si è dovuto anche recare in pronto soccorso dove gli hanno messo vari punti al viso dov'è stato colpito con l'arma da taglio.