Ancora un'aggressione: lancio di oggetti contro l'autista, bus Actv fermato

«Ogni settimana c'è un’aggressione lieve o importante nei servizi di navigazione, automobilistico e nelle biglietterie». L'ultima è stata registrata lunedì, a bordo della linea 5 per l'aeroporto, quando l'autista divenuto bersaglio di un lancio di oggetti da parte di alcuni utenti ha dovuto fermare il mezzo e chiamare le forze dell'ordine.

Ora il gruppo Fratelli d'Italia in Consiglio comunale ha depositato un'interrogazione al sindaco Luigi Brugnaro e all'assessore alle Società, Michele Zuin, per chiedere conto degli attacchi ai danni dei lavoratori dei trasporti e in particolare del pestaggio al conducente avvenuto a Noale a bordo della linea 5e delle 4.40 di domenica mattina 26 maggio. «Attacchi verbali e offese sono praticamente all’ordine del giorno per tutto il personale front-line in servizio nel trasporto pubblico locale veneziano della Città Metropolitana - scrivono i consiglieri Francesco Zingarlini, Maika Canton, Enrico Gavagnin e Silvia Peruzzo Meggetto - è indispensabile la giusta tutela dell’incolumità fisica e psicologica degli operatori esposti quotidianamente in prima linea a diretto contatto con l’utenza», per questo FdI chiede di sapere «quali azioni l’Amministrazione comunale e Avm intendano intraprendere per trovare adeguate soluzioni a questi episodi» e di istituire «un tavolo di confronto tra Amministrazione, l'azienda del Tpl, i sindacati e le forze dell’ordine al fine di analizzare i fatti avvenuti con il sostegno di una tutela più forte dal punto di vista legale, e per condannare pubblicamente l’episodio accaduto ed esprimere da parte di tutta la giunta comunale vicinanza e solidarietà all’operatore aggredito».

Alcuni giorni fa tutte le sigle sindacati, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, e Usb hanno sollecitato un incontro in prefettura, «alla luce delle recenti aggressioni e per sapere lo stato dell'arte del protocollo condiviso il 15 marzo». Per Sgb, «negli ultimi 5 anni ogni lavoratore del settore dei trasporti ha assistito, o è stato vittima di un episodio di violenza e uno dei motivi principali va ricercato anche nelle politiche inadeguate sul Trasporto pubblico. In un momento delicato come questo - scrive Sgb - dovevano andare nella direzione opposta rispetto a quella che hanno preso: tagli ai servizi, abbassamento del costo del lavoro, esternalizzazioni, privatizzazioni. Cala la sicurezza a bordo dei mezzi e aumentano i casi di esasperazione dell’utenza che sfociano in violenza».