Aggressione a Marghera: «Il Comune si costituisca parte civile»

«Il Comune di Venezia si costituisca parte civile affiancando la vittima della vigliacca aggressione avvenuta l’altro giorno a Marghera». A parlare è il consigliere comunale Gianfranco Bettin, a poche ore da un episodio che sta facendo discutere. Un 32enne originario del Bangladesh è stato colpito selvaggiamente da tre uomini in via Longhena, dopo che aveva rifiutato di dare una sigaretta.

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, anche grazie a un video, e di rintracciare i responsabili. «In questo caso, se il Comune si costituisse parte civile darebbe anche un ulteriore segnale - aggiunge Bettin -. È infatti evidente che c’è chi ritiene che, in particolare, le persone della comunità del Bangladesh che vivono e lavorano in città si possano attaccare impunemente, come sta avvenendo troppo spesso. Proprio per questo è necessario valutare, in questo caso e in altri analoghi, il possibile sussistere di un’aggravante razzista. Una presa di posizione forte e concreta da parte del Comune sarebbe un preciso monito ai prepotenti di ogni risma».