Aggressione in casa di riposo, non danno i biscotti alla madre: perde la testa

Si accorge che nel pasto della madre mancano i biscotti che fanno parte della sua dieta, e perde la testa. Alcuni giorni fa un uomo ha minacciato un infermiera della Rsa di Ca' Vio, in via Battaglione San Marco a Cavallino Treporti, dopo una discussione accesa sul fatto che mancassero a suo dire parte degli alimenti che dovevano essere serviti alla donna.

La vicenda risale alle festività di Ognissanti, quando le famiglie trovano un po' di tempo per ricongiungersi ai genitori anziani affidati ai centri servizi per la loro cura. A far visita alla mamma in questo caso il figlio che durante l'ora del pasto era presente alla consegna delle pietanze. Potrebbe aver ricevuto una lamentela dalla mamma, perché pare mancassero dei biscotti che le dovevano essere serviti, e questo sembra essere stato abbastanza per far scattare d'ira l'uomo, che si è subito rivolto al personale della Rsa.

Una discussione divenuta molto presto accesa, quella tra il figlio e un'infermiera. Dalle parole alle minacce il passo è stato breve, in base alle informazioni, fino a quando l'uomo avrebbe estratto un coltellino mostrandolo all'operatrice sanitaria e dicendole: «Guarda che faccio sul serio». Poi si sarebbe allontananto uscendo dall'istituto. Terrorizzata l'infermiera avrebbe dato l'allarme vedendo poco dopo ritornare l'uomo, stavolta accompagnato dalla moglie. A quel punto avrebbe preso lei la parola, scusandosi con gli operatori e cercando di spiegare la difficoltà del periodo per il marito, chiedendo di perdonare il suo comportamento. Intanto sul posto erano arrivate le volanti del 113 dal Commissariato di Jesolo, a raccogliere indizi e testimonianze per ricostruire l'accaduto. «Lasciamo che l'indagine faccia il suo corso - il commento dell'area manager del Veneto del gruppo Korian, che è presente in otto regioni d'Italia con 66 Rsa per anziani -. Sono eventi che possono succedere. Oltre agli ospiti presenti nelle nostre strutture vogliamo tutelare anche i loro famigliari».