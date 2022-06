Aggressione al pronto soccorso, ferita un'operatrice

Un'operatrice sanitaria è rimasta ferita in modo serio in seguito a un'aggressione avvenuta nel pronto soccorso dell'ospedale di Portogruaro. L'episodio risale a lunedì. Tutto è iniziato con l'arrivo di un giovane di 19 anni, residente in città e con problemi psichiatrici, accompagnato dal padre. È giunto in ospedale già in stato di agitazione.

Il ragazzo inizialmente se la sarebbe presa con un'utente in attesa, poi è intervenuta l'operatrice sanitaria e a quel punto si è scagliato contro di lei. L'avrebbe colpita e spintonata con violenza, facendola sbattere. La donna ha riportato una frattura al costato, per una prognosi di trenta giorni.

I presenti hanno subito chiamato le forze dell'ordine, cercando nel frattempo, a fatica, di trattenere la furia del ragazzo. I carabinieri arrivati sul posto hanno identificato e denunciato l'aggressore, che è già noto per aver creato problemi in passato con i suoi comportamenti imprevedibili e violenti.