Pestaggio violento, tutti contro uno lo mandano all'ospedale dopo averlo derubato

Botte, contusioni, colpi perfino in testa, all'altezza di un timpano, che lo hanno mandato all'ospedale. Vittima un 14enne di Adria, in vacanza con la famiglia a Sottomarina, che si imbatte in un gruppo di aggressori, anche loro tra i 14 e i 16 anni e tutti del posto, che lo circondano, gli strappano il borsello, gli rubano i soldi all'interno del portafoglio e poi, nonostante le proteste del ragazzino, fuggono.

Più tardi c'è un secondo incontro in un locale della piazza a Sottomarina. Il turista 14enne pensa di sistemare le cose, crede di aver capito che la gang gli restituirà i soldi che gli erano stati sottratti poco prima dal borsello, all'uscita di un supermercato. Invece quando si ritrovano, dopo essersi dati appuntamento dentro a una calle, gli mettono le mani addosso e lo riempiono di botte. Lo feriscono al viso, alla testa, sul corpo. Quello deve ricorrere alle cure del pronto soccorso di Chioggia per farsi medicare e visitare a un timpano, dopo due colpi forti presi all'orecchio. A quel punto pensano di averlo intimorito. Invece il giovane racconta tutto ai genitori e il padre cerca la gang finché la trova e contribuisce a identificare gli aggressori del figlio 14enne. Mai prima denunciati, anche se piuttosto conosciuti, avranno a loro carico il primo provvedimento visto che la famiglia del ragazzo ha intenzione di denunciare l'accaduto.