Positivo al tampone, cerca di entrare in treno e aggredisce i poliziotti

Un 58enne è stato arrestato per violenza e resistenza venerdì sera, a Mestre, dopo aver aggredito una pattuglia della polizia ferroviaria.

L'uomo, secondo quanto appurato, era arrivato in città qualche ora prima in aereo, proveniente dall'estero. Atterrato al Marco Polo si era sottoposto a tampone rapido, risultando positivo al virus Sars-CoV2. A quel punto avrebbe dovuto fare un secondo tampone per la conferma; invece è uscito dallo scalo e se n'è andato, raggiungendo in qualche modo (probabilmente in bus) la stazione dei treni di Mestre.

Nel frattempo il personale sanitario del Marco Polo ha fatto scattare la procedura di sicurezza prevista in questi casi, segnalando la "fuga" alle forze dell'ordine che effettivamente hanno intercettato l'uomo ai binari, pronto a prendere un treno diretto a Verona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel momento in cui la pattuglia gli si è avvicinata, il 58enne si è ribellato con violenza: ha iniziato a spintonare i poliziotti con forza e poi, ormai fuori controllo, ha tentato di colpirli con calci e pugni. Visto il suo stato di agitazione gli agenti lo hanno bloccato, chiedendo anche il supporto del personale medico del 118. Alla fine l'uomo è stato accompagnato all'ospedale di Mestre per essere sottoposto al secondo tampone e chiudere così l'iter sanitario previsto.